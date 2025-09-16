TGCom24
News Cinema

Le città di pianura: ecco il trailer del film Francesco Sossai presentato al Festival di Cannes

Federico Gironi

Arriva al cinema il 2 ottobre (ma nel Triveneto già dal 25 settembre) questa commedia on the road amara e alcolica che ha conquistato tutti sulla Croisette. Ecco trailer, trama e poster di Le città di pianura.

Le città di pianura: ecco il trailer del film Francesco Sossai presentato al Festival di Cannes

A volte può bastare molto poco per fare un piccolo, grande film: le strade della provincia italiana, una vecchia auto, due amici in ricerca costante dell'ultimo bicchiere e gli incontri che fanno. Le città di pianura, presentato a Cannes, diretto da Francesco Sossai, veneto classe 1989, si basa su quegli ingredienti lì, ed è un piccolo grande film. Fidatevi. E andate a vederlo, al cinema: arriva nelle sale di tutta Italia il 2 ottobre, ma nel Triveneto (dove è ambientato) lo trovate già dal 25 settembre: e sì, ci sarà anche Paul Thomas Anderson al cinema in quei giorni, ma per una settimana staccare due biglietti non manderà fallito nessuno.
Nella recensione che ho scritto da Cannes, dove l'ho visto rimanendo folgorato, l'ho definito "l'unica possibile parafrasi italiana di Shakespeare a colazione", il cult movie di Bruce Robinson che trovate in streaming su Prime Video: non solo perché è un film in cui i protagonisti - straordinari Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla - vivono uno stato di ubriachezza perenne, ma perché sotto all'alcool, dietro alla commedia, nascoste dallo sberleffo e dalla voglia di divertirsi a tutti i costi ci sono il disincanto, la malinconia e l'amarezza di una vita che vale però comunque la pena vivere al meglio.
Oltre a Romano e Capovilla, nel cast di questo piccolo grande film al quale non si può fare altro che voler bene ci sono anche il giovane Filippo Scotti di È stata la mano di Dio, il grande Andrea Pennacchi, in un ruolo piccolo ma fondamentale, e anche un altro monumento del cinema del nord-est come Roberto Citran.
Spero di avervi invogliato, con questo endorsement sincero. Magari sarete invogliati ancora di più con trama, trailer e poster ufficiali di Le città di pianura, che trovate qui di seguito.

Carlobianchi e Doriano, due spiantati cinquantenni, hanno un’ossessione: andare a bere l’ultimo bicchiere. Una notte, vagando in macchina da un bar all’altro, si imbattono per caso in Giulio, un timido studente di architettura: l’incontro con questi due improbabili mentori trasformerà profondamente Giulio nel suo modo di vedere il mondo e l’amore, e di immaginare il futuro.
Un road movie nella sterminata pianura veneta che viaggia alla velocità con cui si smaltisce una sbronza.


