Le bugie scorrono nel sangue: di cosa parla il film e chi sono le attrici protagoniste

Interpretato da Brooke Newton e Robin Riker, Le bugie scorrono nel sangue è un film su una questione familiare irrisolta... che si risolve in modo assai inquietante...

Le bugie scorrono nel sangue (2019) è un thriller interpretato da Robin Riker e Brooke Newton, una storia familiare inquietante che parte da un lutto. Esaminiamo la trama del film diretto da Rebekah McKendry, poi guardiamo il curriculum delle sue poco note attrici.

Le bugie scorrono nel sangue, la storia del film: la trama e il trailer

Quando la madre di Samantha (Newton) muore, la donna cerca di elaborare il lutto. A rendere più sopportabile il trauma ci pensa Colleen (Riker), la nonna che non ha mai conosciuto. Colleen aveva abbandonato la defunta rinunciando a esser madre, ma ora vuole recuperare il tempo perduto assistendo sua nipote, peraltro incinta. Brad, il marito di Samantha, ha però dei dubbi su questa persona sbucata dal nulla con una storia troppo strappalacrime per essere credibile al 100%. In difficoltà, Samantha non sa resistere all'affetto che riceve. Brad ha ragione? E Samantha riceverà soltanto affetto da questa fantomatica nonna?



Le bugie scorrono nel sangue: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Le bugie scorrono nel sague, il cast: chi sono Robin Riker e Brooke Newton

Quando si entra nella galassia delle produzioni televisive, capita di imbattersi in attori e attrici gettonatissimi nell'ambiente, ma lontani dallo star system cinematografico, perciò poco noti al grande pubblico, specie al di qua dell'oceano. In Le bugie scorrono nel sangue c'è per esempio Robin Riker. Newyorkese classe 1952, al cinema si è vista poco: a 28 anni partecipò al b-movie Alligator di Lewis Teague (dove recitava il compianto Robert Forster!), ma per il resto la sua carriera ha attraversato quasi quarant'anni di tv americana, tra partecipazioni a MASH, Ralph Super Maxi Eroe, A-Team, Riptide, La signora in giallo, Buffy L'ammazzamapiri, la soap Il tempo della nostra vita, Cold Case, Boston Legal e persino Beautiful dal 2008 al 2010!

Classe 1986, nativa della Florida, Brooke Newton nel 2005 era nel cast di un film italiano: Natale a Miami, l'ultimo cinepanettone di Boldi & De Sica prima della reunion in Amici come prima (2018). In seguito si è dedicata anche lei alle produzioni televisive, incrociando la soap All My Children e Video Synchronicity di David Fincher. Cheerleader e cavallerizza al liceo, si è mantenuta in forma praticando anche la danza e le arti marziali.