Le bellissime parole di Linda Blair per William Friedkin: "Ha cambiato la mia vita per sempre"

In molti aspettavano le parole che Linda Blair, l'ex piccola protagonista dell'Esorcista, avrebbe detto in onore del suo regista. L'8 agosto l'attrice ha rotto il silenzio su Instagram pubblicando un lungo e commovente post.

Tutti aspettavamo le parole di Linda Blair, l'ex bambina protagonista de L'esorcista, sicuri che sarebbero state piene di amore per William Friedkin, il regista che l'aveva scoperta, diretta e protetta. Parole che sono arrivate sul profilo Instagram dell'attrice alla fine della giornata successiva ad una scomparsa che tanta eco ha suscitato nel mondo, e che trasudano affetto sincero, oltre che riconoscenza. Le trovate qua sotto (per qualche motivo non è possibile incorporare il post originale).

Il post di Linda Blair in onore di William Friedkin

Come nel famoso film con Sidney Poitier, To Sir with Love (La scuola della violenza il titolo itaiiano, ndr), come si fa a esprimere in parole la stima per la persona che ha cambiato per sempre la tua vita, e quella del mondo? Billy Friedkin era un rivoluzionario, uno che pensava fuori dagli schemi, era un genio con una personalità incredibilmente audace e un immaginario straordinario che elettrizzava i colleghi e il pubblico ed è rimasto un vero anticonformista per tutta la sua carriera nell'industria del cinema. Ogni attore desiderava lavorare con lui e forse la mia storia è la più significativa. Ha preso una tredicenne e ha rafforzato il mio equilibrio per sopportare il viaggio in cui avrebbe condotto me e il mondo. La sua regia era fatta di indicazioni impegnative, dedizione e una severa etica lavorativa. Le sue licenze creative con la mia performance, sempre stimolanti e precise, erano sostenute dalla sua "giusta" regia della mia performance come Regan. Ha superato i limiti con effetti speciali all'avanguardia per assicurarsi che la mia performance fosse scioccante e indimenticabile. Mi ha protetto ferocemente dalla pazza folla che aveva rialzato la sua brutta testa all'uscita del film al cinema. Comprendeva il mio bisogno di restare coi piedi piantati nella natura e il mio amore per gli animali e mi regalò il mio primo purosangue che chiamai "Best Director" in suo onore. Ha sostenuto il mio costante amore per gli animali e la mia fondazione Linda Blair Worldheart, per cambiare il mondo per gli animali. E' stato il mio regista, amico e protettore. E' stato un onore conoscerlo e sono profondamente rattristata in questo momento. Lui ha cambiato la mia vita per sempre e quella del mondo, attraverso la mia performance, e tutte le mie performance da allora in poi. Riposa in Pace caro amico. Con amore, rispetto e le più sentite condoglianze a Sherry, Cedric e Jack.