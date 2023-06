Last Words: Charlotte Rampling e il regista Jonathan Nossiter presentano il film in anteprima a Roma, Firenze e Milano

News Cinema

Uscirà al cinema il 15 giugno la nuova fatica del regista di Mondovino, Jonathan Nossiter. Si intitola Last Words e a presentarlo in anteprima con lui la protagonista Charlotte Rampling.

Arriverà al cinema il 15 giugno Last Words, il nuovo film di Jonathan Nossiter, regista e sommelier (non a caso famoso per Mondovino), interpretato da Nick Nolte, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgaard, Alba Rohrwacher, Silvia Calderoni e, per la prima volta sullo schermo, Kalipha Touray. Prima dell'uscita in sala con Cineteca di Bologna, il film sarà presentato dal regista e da Charlotte Rampling:

Lunedì 12 giugno alle 19.45 al Cinema Troisi di Roma (qui saranno presenti anche Silvia Calderoni e Kalipha Touray), martedì 13 alle ore 21.00 al Cinema Astra di Firenze, dove la proiezione sarà preceduta da una masterclass (ore 19.30), e mercoledì 14 alle 21.00 al Cinema Mexico di Milano. Selezionato in concorso al Festival di Cannes 73, Last Words è una produzione Stemal Entertainment con Rai Cinema, una coproduzione italo francese con Paprika Films, Les Films D’Ici e Les Films Du Rat.

Last Words: la storia nelle parole del regista Jonathan Nossiter