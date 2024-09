Lars Von Trier torna al cinema con After

News Cinema

Buone notizie per gli amanti del cinema di Lars Von Trier. Nonostante i problemi di salute, il regista danese sta per realizzare il suo nuovo film, intitolato After.

Ci sono notizie che riempiono di gioia il nostro cuore cinefilo e questa è una di quelle. Due anni dopo l'annuncio di esser malato del morbo di Parkinson, Lars Von Trier sta meglio al punto che si prepara a realizzare un nuovo film, per la precisione il quindicesimo della sua carriera, intitolato After. Lo scorso luglio Stellan Skarsgard, uno dei suoi attori feticcio, insignito del premio alla carriera all'Ischia Film Festival, aveva annunciato che Von Trier era pronto a girare un nuovo film, "da casa", e oggi sappiamo qualcosa di più (non molto in verità) in proposito.

After: cosa si sa del nuovo film di Lars Von Trier

La notizia ufficiale del film di Lars Von Trier è dovuta al fatto che in una lista del Danish Film Institute è riportato il finanziamento assegnatogli di 1 milione e 300.000 corone danesi, approssimativamente 175.000 euro, una cifra decisamente contenuta ma in linea col cinema dell'inventore del Dogma 95. Produce al solito la Zentropa e come di consueto il regista è anche autore della sceneggiatura, non sappiamo se da solo o in collaborazione con altri. Purtroppo questo è quanto al momento è dato sapere del progetto, su cui si aspettano notizie ufficiali dalle parti in causa. L'ultimo film per il cinema di Lars Von Trier è stato l'horror La casa di Jack, mentre per la televisione ha realizzato nel 2022 una nuova stagione del suo capolavoro, The Kingdom: Exodus (nella foto, sul set), che non ha avuto, almeno da noi, il risalto che meritava, dopo l'anteprima fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Proprio sul set di quest'ultimo si sono manifestati i primi sintomi della malattia che poi Von Trier ha ufficialmente annunciato.