Lars Von Trier ha il morbo di Parkinson, annuncia la Zentropa

News Cinema

Una brutta notizia sulla salute di Lars Von Trier è stata annunciata dalla Zentropa: il regista ha il morbo di Parkinson ma è in cura e continua a lavorare.

Con la trasparenza che l'ha sempre contraddistinto, Lars Von Trier, tramite la sua Zentropa, la società di produzione che ha fondato nel 1992 assieme al produttore Peter Aalbæk Jensen, ha annunciato di soffrire della malattia di Parkinson. Nel comunicato si dice comunque che Von Trier è "su di morale e viene curato per i sintomi", mentre è al lavoro sul completamento di The Kingdom Exodus, attesissima terza stagione della sua mitica serie del 1994, che verrà presentata in anteprima mondiale al prossimo festival di Venezia.

Lars Von Trier sarà a Venezia?

Non sappiamo ancora se Lars Von Trier presenzierà alla proiezione di The Kingdom Exodus al Festival di Venezia, anche se parteciperà ad alcuni eventi stampa per la serie a fine anno. Sofferente di depressione e fobie varie, che lo hanno anche condotto all'uso di droghe e di alcool, Lars Von Trier ha chiesto probabilmente troppo al suo fisico, nel corso degli anni. Noi ci (gli) auguriamo di cuore che possa riprendersi e affrontare al meglio anche quest'ultima sfida, perché il cinema ha un grande bisogno di un autore del suo calibro.