La Warner dice la sua sulla polemica su J.K. Rowling: “Una cultura diversa e inclusiva non è mai stata così importante”

News Cinema

Continuano le prese di posizione pubbliche sulla Rowling e sulla sua idea che le trans non siano vere donne, dopo Eddie Redmayne e Daniel Radcliffe ora parla anche la Warner Bros.

Anche la Warner Bros ha detto la sua sulla polemica in atto legata ai commenti sull’identità transgender da parte di J.K. Rowling, e non poteva che sostenere la necessità di un cambiamento di cultura e un approccio inclusivo. La presa di posizione arriva dopo la difesa di Eddie Redmayne e Daniel Radcliffe dell’identità femminile delle trans.

Leggi anche Daniel Radcliffe contro J.K Rowling e i suoi tweet anti donne transgender

“Gli eventi delle ultime settimane”, ha dichiarato la Warner in un comunicato, “hanno confermato la nostra decisione come società di confrontarci con complesse tematiche sociali. La posizione di Warner Bros sulla inclusività è ormai ben nota e la promozione di una cultura diversa e inclusiva non è mai stata così importante nella nostra società e fra i nostri spettatori in giro per il mondo. Stimiamo profondamente il lavoro dei nostri narratori che ci danno così tanto di loro nella condivisione delle loro creazioni con noi tutti. Riconosciamo la nostra responsabilità di promuovere empatia e propugnare la comprensione in tutte le comunità di tutte le persone, particolarmente quelle con cui lavoriamo e che raggiungiamo con i nostri contenuti”.

Il comunicato arriva dopo giorni di proteste pubbliche contro le dichiarazioni della Rowling, che su twitter ha reso chiara la sua posizione che le donne siano definite dal loro sesso biologico e non dalla loro identità di genere.

“Se il sesso non è reale”, così aveva twittato, “non c’è attrazione fra lo stesso sesso. Se il sesso non è reale, la realtà vissuta globalmente dalle donne è cancellata. Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso rimuove per molte la capacità di discutere significativamente le loro vite. Dire la verità non è odio. L’idea che donne come me, che sono state empatiche per decenni nei confronti delle persone trans, sentendo un’affinità perché sono vulnerabili nello stesso modo in cui lo sono le donne (ad esempio, verso la violenza maschile), odino le persone trans perché pensano che il sesso sia reale e ha conseguenze vitali… è un nonsense”.

Leggi anche Anche Eddie Redmayne contro J.K Rowling e i suoi tweet transfobici

Parole che hanno immediatamente scatenato critiche per il loro negare il fatto che le donne trans siano donne, una presa di posizione che per molti appassionati della saga di Harry Potter è in contraddizione con le lezioni sull’empatia e l’inclusione molto presenti nei libri. Ha parlato Daniel Radcliffe stesso, Harry Potter in cicatrice e ossa, con parole in sostegno “dell’identità e della dignità delle persone transgender”. Nei giorni successivi sono arrivate le parole di Emma Watson e del protagonista di Animali fantastici, Eddie Redmayne.