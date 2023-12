La Warner Bros compra la Paramount? Qualcosa si muove dietro le quinte

News Cinema

Dopo che gli anni scorsi la Disney ha tenuto banco con le acquisizioni, inglobando Marvel, Lucasfilm e Fox, ora potrebbe toccare alla Warner Bros un nuovo colpo: l'acquisizione della Paramount. I rispettivi CEO si sono incontrati a quello scopo, a quanto raccontano diverse affidabili fonti.

La notizia arriva direttamente da Sara Fischer della CNN: i vertici della Warner Bros. Discovery e della Paramount Global si sarebbero incontrati per ragionare su un'acquisizione della seconda da parte della prima. Un evento di notevole portata, dagli esiti ancora assolutamente non confermati, ma che rientrerebbe in una strategia di difesa da altri colossi. Negli anni passati è stata la Disney protagonista di acquisizionì celebri, ma si era già capito che il CEO Warner David Zaslav aveva tutta l'intenzione di far parlare di sé, dopo che Discovery ha rilevato la WB nella primavera 2022. Leggi anche Warner Bros. - Secondo il CEO David Zaslav Harry Potter e Il Signore degli Anelli sono "franchise ancora poco sfruttati"

Warner Bros e Paramount insieme contro Disney e Netflix?