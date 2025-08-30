News Cinema

La valle dei sorrisi, notte horror a Venezia: intervista a Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano e Paolo Strippoli

Un insegnante si trasferisce nella scuola di una isolata vallata alpina molto particolare, fra traumi collettivi e personali nascosti e atmosfere horror che hanno invaso la notte veneziana. Abbiamo parlato de La valle dei sorrisi con il regista Paolo Strippoli e i protagonisti Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano in questa video intervista.