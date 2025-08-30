La valle dei sorrisi, notte horror a Venezia: intervista a Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano e Paolo Strippoli
Un insegnante si trasferisce nella scuola di una isolata vallata alpina molto particolare, fra traumi collettivi e personali nascosti e atmosfere horror che hanno invaso la notte veneziana. Abbiamo parlato de La valle dei sorrisi con il regista Paolo Strippoli e i protagonisti Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano in questa video intervista.
Fra un diluvio e un red carpet denso di star, anche al Festival di Venezia è il momento del cinema di genere, con uno spazio di mezzanotte horror dedicato a un film di Paolo Strippoli che, dopo essersi fatto apprezzare per il precedente Piove, con La valle dei sorrisi rilancia con una storia interpretata da Michele Riondino, Giulio Feltri, al suo debutto sullo schermo, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Sergio Romano, Anna Bellato, Sandra Toffolatti e Roberto Citran. Uscirà in sala il 17 settembre per Vision Distribution.
Siamo a Remis, un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne. I suoi abitanti sono tutti insolitamente felici. Sembra la destinazione perfetta per il nuovo insegnante di educazione fisica, Sergio Rossetti (Michele Riondino), tormentato da un passato misterioso. Grazie all’incontro con Michela, la giovane proprietaria della locanda del paese (Romana Maggiora Vergano), il professore scopre che dietro questa apparente serenità, si cela un inquietante rituale.
Abbiamo incontrato il regista, Paolo Strippoli, insieme ai due protagonisti, Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano, in questa video intervista da Venezia.