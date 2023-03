La terra dei figli - In prima visione su Rai Movie il cupo sci-fi di Claudio Cupellini

News Cinema

La terra dei figli - cupo sci-fi tratto dall'omonimo fumetto di Gipi - ha conquistato pubblico e critica sin dalla sua uscita nelle sale, a luglio 2021. Oggi - 18 marzo - sarà trasmesso in prima visione su Rai Movie, alle 21:10 circa. Scopriamo dunque qualche dettaglio sulla trama e sul cast di questo atipico progetto, che si muove in una direzione inusuale rispetto al panorama cinematografico italiano contemporaneo.

La terra dei figli - Trama e cast del film di Claudio Cupellini

La pellicola è ambientata in un tempo e in luogo imprecisato, collocabile fra le pianure e le paludi dell'Italia settentrionale. In un mondo postapocalittico una non precisata catastrofe ha reso invivibile il pianeta - le sostanze velenose hanno inquinato gran parte della superficie -, costringendo i pochi sopravvissuti ad una vita misera, fatta di stenti e privazioni. Un padre e un figlio si rifugiano quindi su una palafitta, cercando il modo di andare avanti in un mondo in cui vige la legge del più forte e in cui i figli hanno dimenticato come si fa a leggere e a scrivere. Ciò che conta è infatti solo la sopravvivenza - a tutti i costi - e il ricordo di una società civile - e civilizzata - vive solo nei ricordi dei più anziani. Quando però il padre muore, il figlio sarà costretto a compiere un viaggio fatto di pericoli ed insidie, alla ricerca di qualcuno che possa "decifrare" il diario segreto scritto dal genitore, nel tentativo di comprenderne l'eredità e il retaggio.

La terra dei figli - come il film andato in onda la scorsa settimana su Rai Movie, Mondocane - assume quindi su di sé stilemi e connotati di un genere ben definito, trasportandolo in un contesto italiano - lontano dai mondi apocalittici descritti nei blockbuster americani - e rendendolo il "contenitore" perfetto di una storia basata su un conflitto generazionale. A dar vita a questa complessa storia troviamo il giovane Leon Faun - pseudonimo di Leon de la Vallée - nel suo primo ruolo sul grande schermo - dopo un piccolo cameo in Zeta - Una storia hip-hop - il quale regge sulle sue spalle l'intera narrazione. Faun, di recente, è poi apparso in un altro progetto italiano, l'horror Piove di Paolo Strippoli. A prestare corpo e voce al "padre" è invece Paolo Pierobon, attore con alle spalle una lunga carriera spesa fra cinema, teatro e televisione - è noto al grande pubblico per il suo ruolo in Squadra antimafia - Palermo oggi, mentre nel 2022 è apparso in Esterno Notte di Marco Bellocchio ed Ipersonnia. La terra dei figli vanta poi la partecipazione, in piccoli ruoli, di Fabrizio Ferracane, Valerio Mastandrea e Valeria Golino, che completano il cast al fianco di Maria Roveran, Maurizio Donadoni ed Alessandro Tedeschi. Nessun personaggio, però, ha un nome e viene identificato semplicemente con un appellativo. La regia è invece a cura di Claudio Cupellini - già dietro la macchina da presa di Lezioni di cioccolato, Una vita tranquilla con Toni Servillo, Alaska e di Gomorra - La serie. Il soggetto, come accennato, è invece tratto da un fumetto di Gipi, mentre la colonna sonora è a cura del cantautore Motta. Appuntamento dunque a questa sera, con una pellicola assolutamente imperdibile, tassello fondamentale del percorso di rinnovamento intrapreso dal cinema italiano.