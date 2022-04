La Tana: il primo incontro tra Giulio e la misteriosa Lea nella clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Arriva il 28 aprile al cinema La Tana, opera prima di Beatrice Baldacci che tocca temi importanti, realizzata nell'ambito dell'ultimo Biennale College Cinema. Vediamo i protagonisti Irene Vetere e Lorenzo Aloi in una clip in anteprima esclusiva del film.

Amore, gioventù, voglia di vivere, dolore e malattia: c'è questo al centro dell'opera prima La tana, che tocca anche un tema delicato come l'eutanasia. Nato da un cortometraggio e da un'esperienza personale della regista Beatrice Baldacci, il film è stato realizzato nell'ambito del nono Biennale Cinema College, è stato presentato alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia 2021, dove ha vinto lo HFPA Special Prize e ad Alice nella città, dove ha ricevuto il Premio Raffaella Fioretta per il cinema italiano.

La tana, dopo tutti questi riconoscimenti, arriva al cinema il 28 aprile distribuito da PFA Films. I giovani protagonisti di questa storia che si dipana come un mystery sono Irene Vetere e Lorenzo Aloi, visto di recente in Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo. Lei è una ragazza bella, ombrosa e disinibita che sconvolge la vita di un ragazzo diciottenne, vissuto fino ad allora in una serena incoscienza. Nella clip in anteprima esclusiva che vi presentiamo, assistiamo al loro primo incontro.



La Tana: Una clip in anteprima esclusiva del Film - HD

La tana: la trama e il trailer ufficiale del film

Giulio (Lorenzo Aloi) è un diciottenne sensibile, timido e un po' ingenuo, che durante l'estate decide di rinunciare a viaggiare per dare una mano nei lavori di campagna ai suoi genitori (Elisa Di Eusanio e Paolo Ricci). Nel casale vicino la loro proprietà, che è stato a lungo inabitato, qualcuno è tornato dopo molti anni. Si tratta di Lia (Irene Vetere), la figlia dei proprietari, una ragazza ottimista, riservata, ma allo stesso tempo molto disinvolta e decisa, capace di far prevalere la propria idea sopra ogni cosa, senza accettare repliche. Quando Giulio fa la sua conoscenza, finisce per innamorarsene. Lia gli fa provare strani giochi, ma rimane sempre sul vago quando si parla di sé, asserendo che è lì per trascorrere l'estate nella vecchia casa di famiglia, in cui non tornava dall'infanzia. La ragazza, però, sembra nascondere qualcosa, perché non permette a nessuno, neanche a Giulio, di entrare in casa sua...