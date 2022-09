La stranezza: il trailer del nuovo film di Roberto Andò con Toni Servillo e Ficarra e Picone

News Cinema

Sarà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma La stranezza, il film che Roberto Andò dedica a Pirandello. Nel cast Toni Servillo e Ficarra e Picone. Il film arriverà nei cinema il 27 ottobre con Medusa Film.

Nella sezione Grand Public della Festa del cinema di Roma ci sarà anche il nuovo film di Roberto Andò. È una commedia che si intitola La stranezza e racconta una storia piuttosto singolare, che riguarda Giovanni Verga e Luigi Pirandello. A interpretare il commediografo siciliano è Toni Servillo e nel cast ci sono anche Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Ecco il trailer ufficiale de La stranezza.



La Stranezza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La stranezza: la trama del film con Toni Servillo e Ficarra e Picone

1920. L’omaggio per l’ottantesimo genetliaco di Verga è l’occasione per un ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello. All’arrivo a Girgenti una notizia dolorosa, la morte dell’amata balia Maria Stella, lo porta ad incontrare due becchini, Nofrio e Bastiano, due esseri singolari che per diletto praticano anche il teatro. Un banale disguido impedisce e ritarda il funerale della balia e costringe lo scrittore ad addentrarsi con i due becchini nei gironi infernali della corruzione degli addetti al cimitero e poi ad attendere che l’incidente si risolva nella sua casa nella valle del Caos. Ossessionato da un’idea strana e ancora indefinita, la creazione di una nuova commedia, Pirandello trascorre lì ore inquiete e febbrili durante le quali si susseguono visioni spettrali, ricordi, malinconiche apparizioni. Ritornato a Girgenti dopo l’incontro con Giovanni Verga, sempre più incuriosito dal fascino singolare dei due becchini, Pirandello ne spia le prove e assiste alla prima della loro nuova farsa: La trincea del rimorso, ovvero Cicciareddu e Pietruzzu. Nel teatrino in cui si è radunato l’intero paese, durante la spassosissima recita a un certo punto accade un evento imprevisto che costringe Nofrio e Bastiano a interrompere la rappresentazione. Repentinamente, in sala, l’atmosfera vira dal comico al tragico, e si trasforma in una resa dei conti totale in cui a confrontarsi sono la platea e gli attori. Pirandello spia ogni minima parola, ogni minimo gesto di quella comunità dolente e ne sembra insieme divertito e turbato. Roma, 1921. Al Teatro Valle si è raccolto il pubblico delle grandi occasioni per la prima dei Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. In platea, ci sono anche Nofrio e Bastiano, ospiti dell’autore. La recita inizia e i due assistono sorpresi e rapiti, come d’altronde anche gli altri spettatori, al susseguirsi di situazioni paradossali proposte dal commediografo nella sua commedia, sino a un finale imprevedibile.

La stranezza è una produzione Bibi Film e Tramp Limited con Medusa Film e Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video, e arriverà al cinema il 27 ottobre