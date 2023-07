La Sirenetta mostra con un video dietro le quinte com'è nato il brano inedito del principe Eric

News Cinema

Attraverso un video inedito condiviso da Screen Rant, La Sirenetta ha mostrato come è stato elaborato il brano inedito per il principe Eric, intitolato Wild Uncharted Waters.

La Sirenetta ha riportato Ariel sul grande schermo, questa volta in carne ed ossa con le fattezze di Halle Bailey. Ad accompagnarla in questa nuova avventura anche Jonah Hauer-King, volto e voce del principe Eric. Nonostante siano trascorsi mesi dal debutto in sala, La Sirenetta continua a generare forte curiosità e, da dietro le quinte, arriva una breve clip sul backstage della canzone inedita pensata per Eric dai compositori Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.



La Sirenetta: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film Disney - HD

La Sirenetta, il backstage del brano inedito per il principe Eric

Si intitola Wild Uncharted Waters il brano inedito che il principe Eric intona sul grande schermo per La Sirenetta, una canzone pensata per processare ad alta voce i sentimenti confusi che attanagliano il principe come specificato da Alan Menken e Lin-Manuel Miranda in una featurette inedita per Screen Rant. La preoccupazione di entrambi riguardava per l’appunto la manifestazione dei sentimenti del principe, perché non è facile spiegare attraverso la musica la magia dell’amore. Ma il brano è stato aggiunto con l’intenzione di raccontare di più di Eric, una promessa già fatta dal regista Rob Marshall molto tempo prima dell’uscita al cinema. Era importante che il live action mostrasse di più del “classico principe” Disney e ha potuto farlo sia tramite la narrazione che attraverso la musica. In merito al brano inedito, Lin-Manuel Miranda ha spiegato di aver affrontato con difficoltà la realizzazione della canzone tramite cui Eric esprime il suo amore per Ariel: "È ciò che mi spaventa di più". Per Alan Menken, invece, è stato piuttosto semplice: “È la mia comfort zone”.

Tra i vari cambiamenti apportati alla trama del live action, scopriamo ad esempio che Eric non è nato nobile, ma è stato adottato dalla regina (è stato trovato in spiaggia) ed è diventato di conseguenza un principe. Questo spiegherebbe anche l’interesse di Eric nei confronti della navigazione e perché è ossessionato dall’esplorazione dei mari. In più Eric non crede di appartenere al suo mondo, un altro dettaglio in comune con Ariel che da sempre ha manifestato il suo interesse verso il mondo in superficie. Nella featurette esclusiva diffusa da Screen Rant, Jonah Hauer-King ha raccontato:

Eric è compassionevole e avventuroso ed è a sua volta attirato da ciò che non conosce e cosa c’è là fuori. Non gli basta quello che ha già davanti agli occhi .