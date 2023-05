La Sirenetta, Jacob Tremblay sul design di Flounder: "È perfetto così com'è"

News Cinema

In occasione della prima de La Sirenetta, il giovane Jacob Tremblay, doppiatore di Flounder, ha rivelato cosa pensa del tanto criticato design del pesciolino.

Il live-action de La Sirenetta arriverà al cinema il 24 maggio e in occasione della premiere mondiale qualche giorno fa, il cast è stato intervistato dalla stampa, poco prima della visione del film. Sul red carpet era presente anche il giovane Jacob Tremblay, doppiatore originale del pesciolino Flounder, uno degli amici di Ariel (Halle Bailey), il cui design è stato particolarmente criticato.

La Sirenetta, Jacob Tremblay su Flounder: "Per me è perfetto così com'è!"

Tra le maggiori critiche che sono state rivolte al remake del film, uno dei più amati classici della scuderia Disney, c'è quella di aver privato di qualsiasi tratto cartoonesco i personaggi animali amici di Ariel: Sebastian, Flounder e Scuttle. Nei design del live-action, esattamente com'è accaduto per Il Re Leone, si è preferito adottare una linea che facesse risaltare il realismo dei personaggi, cercando di renderli più simili a quelli che vedremmo nel nostro mondo, ma così facendo, per molti fan, si è persa qualsiasi attrattiva e simpatia nel nuovo design.

A rispondere alle critiche sul suo personaggio, ci ha pensato Tremblay: il giovane attore, già apparso in Room e protagonista di Wonder, sul red carpet della premiere del film ha svelato che secondo lui il design del pesciolino Flounder è perfetto così com'è:"Mi hanno mostrato come sarebbe stato quando ho partecipato al provino. Ho visto il film ieri sera e devo dire che Flounder mi è piaciuto tanto. Credo che siano stati dei geni e che sapessero esattamente ciò che stavano ffacendo. Credo sia perfetto così com'è, si allinea a tutto il resto. Se fosse stato diverso, non credo che sarebbe stato convincente."

Non conosciamo ancora il nome del doppiatore di Flounder, nella versione italiana, mentre Sebastian avrà la voce del cantante Mahmood (altra scelta alquanto criticata), mentre Ariel avrà la voce di Yana_C per le parti cantate e di Sara Labidi per i dialoghi e, infine, Ursula sarà doppiata da Simona Patitucci, che aveva prestato la voce alla Sirenetta nel film d'animazione del 1989.