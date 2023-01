La Mala e il poliziottesco: su Rai 4 a Wonderland intervista a Fernando Di Leo seguita da Milano Calibro 9

News Cinema

Rai 4 rende omaggio al re del poliziottesco Fernando Di Leo, con un'intervista a Wonderland seguito dal primo film di un miniciclo a lui dedicato, Milano Calibro 9.

Il nome di Fernando Di Leo, oggi, sarà sicuramente noto quasi solo agli amanti del cinema di Quentin Tarantino, che ama i film del regista pugliese, da cui ha tratto un certo numero di spunti. Scomparso a soli 71 anni nel 2003, Di Leo è stato un prolifico sceneggiatore e regista, diventato celebre per i suoi poliziotteschi, genere nato a inizio anni Settanta sull'onda del successo de Il braccio violento della legge di William Friedkin ma portatore di una sua forte originalità. A ricordarci oggi la vita e la carriera di Fernando Di Leo fortunatamente c'è una delle reti più cinefile in circolazione, ovvero Rai 4, che ripropone durante Wonderland stasera 17 gennaio alle 23.20 un'intervista al regista, seguita dal primo film della cosiddetta "trilogia del milieu", realizzata tra il 1972 e il 1973, ovvero Milano Calibro 9.

#Anteprima: alle 23.20 nella nuova puntata di #Wonderland l'intervista a Fernando Di Leo, regista cult del cinema italiano anni '70.

Milano Calibro 9: un cast pazzesco per una storia di mala

La base di Milano Calibro 9 è un'antologia di racconti di Giorgio Scerbanenco, da cui il film prende il titolo: "Stazione centrale ammazzare subito", "Vietato essere felici" e "La vendetta è il miglior perdono sono nello specifico le storie di riferimento su cui Di Leo costruisce la trama. Ugo Piazza, il protagonista, è interpretato da Gastone Moschin, accompagnato nel cast da Mario Adorf, Philippe Leroy, Barbara Bouchet, Frank Wolff, Ivo Garrani, Luigi Pistilli e Lionel Stander. Degne di nota anche le musiche del film, composte da Luis Bacalov e dal gruppo progressive rock degli Osanna (compare anche l'Adagio dei Concerto Grosso dei New Trolls). La storia ruota intorno a della valuta clandestina destinata a un boss, che scompare prima di arrivare a destinazione. Dopo l'omicidio di due incolpevoli corrieri, quando il terzo, Piazza, esce dal carcere in cui era rinchiuso per rapina, dopo 3 anni, si trova al centro dell'attenzione del boss, convinto che sia proprio lui il responsabile del furto ai suoi danni. A Milano Calibro 9 seguirono La mala ordina, ambientato ancora a Milano, e Il boss, di ambientazione palermitana.

Se non riuscite a restare svegli fino a tardi, come sempre, vi consigliamo di recuperare questo interessante ciclo su Raiplay, dove tutti i contenuti prodotti dalle reti Rai vengono poi proposti in streaming.