La faida dei Monty Python, risponde John Cleese: "Ci siamo sempre odiati e disprezzati"

Continua la faida tra gli ex membri dei Monty Python, dopo le esternazioni social di Eric Idle, e a rispondere sullo stesso tono sempre su X/Twitter stavolta è John Cleese, che dice di parlare anche a nome degli altri ex componenti del gruppo, ovvero Terry Gilliam e Michael Palin (purtroppo - o per fortuna - Graham Chapman e Terry Jones non sono più con noi per dire la loro). Vediamo cosa ha risposto John Cleese alle accuse di Eric Idle, che attribuiva ad una cattiva gestione del management (Holly Gilliam, la figlia di Terry) il fatto di essere ancora costretto a lavorare a 80 anni e già che c'era lanciava una stoccata al nemico di sempre, John Cleese.

Holly Gilliam



I have worked with Holly for the last ten years, and

I find her very efficient, clear-minded,hard-

working, and pleasant to have dealings with



Michael Palin has asked me to to make it clear that he

shares this opinion



Terry Gilliam is also in agreement with this