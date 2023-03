La donna che visse due volte: Paramount al lavoro sul remake con Robert Downey Jr.

News Cinema

Robert Downey Jr. sarebbe pronto a riprendere il ruolo di James Stewart nel remake de La donna che visse due volte (Vertigo), capolavoro di Alfred Hitchcock da molti ritenuto intoccabile.

Ci sono capolavori cinematografici che sembrano immortali e, per questo, intoccabili. Ma in un'epoca che fatica a trovare nuove idee, "abitata" da remake, reboot, sequel e nuovi capitoli di prolifici franchise tutto pare possibile. In queste ore, è infatti trapelata sul web la notizia di un remake de La donna che visse due volte (Vertigo), già in fase di sviluppo presso Paramount Pictures - già casa produttrice del cult di Alfred Hitchcock. Protagonista del progetto dovrebbe essere - stando sempre al rumor - Robert Downey Jr.

La donna che visse due volte - Cosa sappiamo del remake del cult di Hitchcock

Il remake, come accennato, sarebbe già in produzione per conto di Paramount Pictures. Nel team produttivo figurano poi Robert Downey Jr. e sua moglie, Susan Downey - tramite la loro società di produzione Team Downey. L'attore - indimenticato Tony Stark\Iron Man del MCU - riprenderà quindi il ruolo che fu di una delle star più amate di tutti i tempi, James Stewart, mentre non è ancora chiaro chi vestirà i panni del personaggio di Kim Novak - protagonista femminile del film originale. A scrivere il nuovo adattamento dovrebbe essere poi Steven Knight, autore di pellicole del calibro de La promessa dell'assassino, Locke e Spencer e showrunner di Peaky Blinders e See, serie Apple TV+ con Jason Momoa. Knight è stato poi recentemente coinvolto nella stesura di un lungometraggio del franchise Star Wars - ancora privo di titolo - al posto di Damon Lindelof.

Robert Downey Jr. ha mantenuto un basso profilo dopo l'abbandono del ruolo di Tony Stark in Avengers: Endgame. Ha preso infatti parte al flop Dolittle, allontanandosi poi dalle scene per circa tre anni e dedicandosi alla produzione - nel 2022 è stato rilasciato il documentario Sr., incentrato sulla figura di suo padre, il regista e sceneggiatore Robert Downey Sr. A luglio sarà nelle sale di tutto il mondo con Oppenheimer, epopea storica di Christopher Nolan, ed è attualmente impegnato con le riprese della serie tv The Sympathizer. Il remake de La donna che visse due volte potrebbe dunque essere il progetto che lo riporterà alla ribalta. Nella pellicola del 1958 un ex detective è costretto a smettere di lavorare dopo un evento traumatico che gli ha provocato vertigini ed acrofobia, fino a quando decidere di accettare l'incarico che gli offre un conoscente, ovvero pedinare sua moglie che si sta comportando in modo strano. Considerato uno dei capolavori di Hitchcock, Vertigo - candidato agli Oscar per la scenografia e il sonoro - ha rinnovato il modo in cui viene girato un film, anche se fu, inizialmente, un insuccesso commerciale. Non resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti sull'ambizioso remake.