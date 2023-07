La cucina, la leggerezza e l’aria di montagna al centro delle novità di Wanted Cinema

News Cinema

Novità all'insegna di un pubblico ampio, per i giovani in cerca di emozioni forti come per gli appassionati di storie nella natura o con voglia di ridere o commuoversi. Anastasia Plazzotta ci presenta le novità di Wanted Cinema.

Non nega certo le difficoltà di un mercato cinematografica in difficoltà, nonostante un barlume di ripresa, Anastasia Plazzotta, CEO di Wanted Cinema. “Per non deprimermi ho smesso di paragonare gli incassi al pre-pandemia”, ci ha detto parlando del nuovo listino, presentato a Ciné di Riccione. “È un pubblico nuovo, e nel cercare di intercettarlo abbiamo cambiato di conseguenza qualcosa nella linea editoriale. Ci sono segnali positivi dati dagli incassi per noi de La pantera delle levi e Passeggeri della notte, che hanno premiato i nostri sforzi creativi per fare una campagna promozionale variegata. I due film hanno funzionato poi con un buon passaparola, ci hanno dato l’energia per continuare”.

E a proposito di continuare, le novità denotato un “tentativo di provare vie diverse senza snaturarci”, come ha aggiunto Plazzotta, “strizzando l’occhio sia al pubblico dei film d’autore che a chi cerca storie che sollevano quesiti in modo più leggero che in passato, più accessibili a un ampio pubblico. In questo contesto cominciamo con una commedia sul tema della cucina, in un periodo in cui si parla molto dei viaggi in Giappone. Per l’estate, dal 31 agosto, presentiamo Il sapore della felicità, con Gérard Depardieu e Sandrine Bonnaire. A settembre, con l’autunno e il bisogno di aria leggera di montagna, usciamo con A passo d’uomo, con Jean Dujardin, per cui abbiamo il patrocinio del CAI. Si inserisce in continuità con La pantera delle nevi, e prevediamo lo stesso percorso promozionale. È sempre tratto da un libro di Sylvain Tesson e la presenza di un premio Oscar come Dujardin pensiamo possa allargare ancora di più il pubblico.”

A Passo d'Uomo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Mentre Wanted, come tutte le distribuzioni, lotta per consolidare un ritorno in sala a singhiozzo, sono in corso cambiamenti epocali della società, anche al di là della pandemia. Come aggiunge Anastasia Plazzotta, “i ragazzi non hanno educazione cinematografica, nessuna gliela offre, non vengono portati al cinema, l’abitudine va creata da piccoli, cosa per la quale nel nostro paese non si fa nulla. Il cellulare distrae, lì dentro c’è di tutto, c’è un mondo scintillante che li distrae. Spero che le sale diventino sempre più presidio culturale, diverse da come sono adesso.”

Tornando alle uscite, arrivando a ottobre, Wanted propone, “per un pubblico più giovane che ha amato Triangle of Sadness, Sick of myself, un cinema che provoca, disturba con intelligenza. Una parabola molto contemporanea che fa riflettere, presentata a Cannes. Quindi a novembre presentiamo un’opera prima di un’artista sul femminicidio a cui assiste un’adolescente, una visione filtrata dal suo sguardo immaginifico, ricostruito attraverso anche l’animazione, oltre a ogni altro mezzo che un’artista può mettere in campo. È molto visionario, con una colonna sonora rock stupenda, è australiano, si intitola Blaze, e valeva la pena portarlo in Italia. Chiudiamo l’anno con il ritorno di Christian Petzold, uno dei maggiori registi tedeschi che spero possa venire a promuovere in Italia. Il cielo brucia è un film trasversale, premiato alla Berlinale, con un titolo molto evocativo,.”