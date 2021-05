La commedia e il cinema di qualità: Giampaolo Letta ci racconta la ripartenza firmata Medusa Film

News Cinema

Grandi titoli italiani, attori e registi fra commedia e cinema d’autore. Giampaolo Letta ci racconta i prossimi mesi di ripartenza firmati da Medusa Film.

I cinema hanno iniziato a riaprire, spalancando le loro porte a un numero inatteso di appassionati, che sono già andati a frequentarle, tornando a casa, confermando la passione per la sala. I primi giorni hanno regalato incassi confortanti, mentre il cinema italiano e non solo è pronto a incontrare il pubblico. Giampaolo Letta ci racconta la ripartenza, il cinema reload per Medusa Film, raccontandoci le prossime settimane e i prossimi mesi, all'insegna del cinema di qualità e della commedia, dal vincitore dell'oscar Thomas Vinterberg a Paolo Genovese, passando per Vincenzo Salemme.

Intervista video a Giampaolo Letta che ci parla delle uscite di Medusa Film