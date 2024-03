La casa di Ninetta: Lina Sastri ci parla della sua lettera d’amore in immagini alla cara madre

News Cinema

In una Napoli vera Lina Sastri racconta sua madre ne La casa di Ninetta, debutto dietro alla macchina da presa in cui viene fuori un personaggio femminile solare, leggero e forte. Abbiamo intervistato la regista al Bif&st 2024.

Ci sono storie che sembrano quasi scriversi da sole, all'improvviso e velocemente, magari nell'arco di un paio di giorni o addirittura di una notte. Così è stato per il libro autobiografico di Lina Sastri "La casa di Ninetta", in cui l'attrice racconta sua madre sia quando era una donna di mezza età che durante la vecchiaia, quando era tormentata da una malattia umiliante e feroce come l'Alzheimer. E siccome l'Alzheimer è la cancellazione della memoria, la Sastri ha scelto invece di incastonare nell'eterno presente di un libro e di un film la storia di una donna leggera e forte, coraggiosa e luminosa, generosa e ribelle, orgogliosa della sua pelliccia e con un canto da usignolo.

Lina Sastri ha portato La casa di Ninetta al Bari International Film Festival 2024, manifestazione culturale che ama e a cui ha regalato la sua bellissima voce, ad esempio portando in scena al Teatro Petruzzelli uno spettacolo dal titolo Pensieri all'improvviso. Ed è proprio nel foyer del Petruzzelli che incontriamo la neo-regista, bella e autentica nelle poche rughe che le solcano il viso e con quello sguardo sempre vivace e attento che abbiamo tante volte ammirato. Per prima cosa le diciamo che La casa di Ninetta non sembra un'opera prima, ma il film di una regista esperta che sa dove andare e cosa fare: "Sinceramente non so come sarebbe se dovessi mai dirigere un film su una storia che non conosco o che non mi appartiene” - risponde. "So solo che in questo caso, siccome si trattava di una vicenda che certamente conoscevo, visto che sull'argomento avevo scritto un libretto e poi una sceneggiatura, paradossalmente la cosa di cui avevo più paura, e cioè la regia, si è rivelata invece la più facile, nel senso che sapevo esattamente quello che volevo far vedere. Di conseguenza non mi sono mai chiesta: 'Ma con quale obiettivo giro questa scena? E per quell'altra faccio un totale ma poi magari mi soffermo su un particolare?'. Molto semplicemente, se volevo che si vedesse una cosa, facevo in modo di filmarla. Se le cose o le persone erano due, stavo attenta a inquadrarle entrambe.

Accanto a Ninetta e a sua figlia, e alle badanti e al marito di Ninetta, c'è un altro personaggio molto importante nel film, che quasi ruba la scena agli altri: la casa di Ninetta. Come l'ha scelta?

La casa ha grande importanza nel film. Non si tratta della casa nei quartieri spagnoli che ho preso per mamma quando si è ammalata perché non avevamo più casa. Lei si era trasferita ad Agropoli, al mare, e non avevamo altre proprietà. Non è la casa di origine quella in cui ho girato, però nel film diventa la casa di origine, mentre gli esterni appartengono al quartiere dove sono nata, a Via degli Zingari. La nostra casa non esisteva più ma restava il quartiere. Abbiamo tutti voluto evitare accuratamente i quartieri spagnoli per le scene all'aperto perché adesso vengono molto sfruttati nel cinema che si fa a Napoli. Noi abbiamo scelto il quartiere di San Lorenzo, che non è molto conosciuto ed è quindi una zona dove non è ancora arrivata la retorica "napoletanese" che in questo momento è presente a Napoli, che sta vivendo un periodo di fulgore turistico. Quella di San Lorenzo, invece, è proprio una Napoli quasi com'era, in cui senti parlare una lingua che si capisce".

E infatti, anche se mancano i sottotitoli, il napoletano de La casa di Ninetta si comprende perfettamente…

La lingua napoletana si capisce eccome. La lingua napoletana è: "Comme staie?", non "com sta?". Non è tagliata con l'accetta solo sulle consonanti senza le finali. La lingua napoletana è distesa, ha un movimento, una melodia, una morbidezza proprio come il mare ed è una bellissima lingua. Il napoletano delle nuove generazioni invece no, e forse è normale che questo succeda, anche per via del desiderio di essere più veloci, più sintetici. Il napoletano si scrive in un modo e si legge in un altro, invece adesso lo scrivono come lo come lo leggono ed è diventato una lingua quasi incomprensibile, che per esempio è quella dei rapper napoletani: molto sfaccettata e molto dura. Ne La casa di Ninetta parliamo invece una lingua dolce, morbida, leggera e piana.

Un po’ come quella di Eduardo De Filippo...

Esattamente. E infatti io sono nata con la scuola di Eduardo.

Nel film Lucia dice che Ninetta si è ammalata di Alzheimer perché non poteva sopportare la solitudine. Si sentiva così sola?

Alla fine, come spesso succede a molti anziani, quando i figli si fanno grandi, Ninetta è rimasta sola. Mio fratello ed io eravamo ormai adulti e avevamo la nostra vita. Adesso lui non c’è più, se n'è andato nel percorso di questo film, durante il quale sono successe tante cose. Mio padre stava in Brasile, non c'era, non tornava più, e quindi lei era sola. Un tempo si viveva tutti insieme in una grande casa, quando esisteva quella cosa preistorica che si chiama famiglia, i vecchi invecchiavano in compagnia: c'erano i figli, i nipoti, i pronipoti. Adesso questa usanza non esiste più e la vecchiaia è diventata un'isola di solitudine, ed è terribile. Ninetta aveva me, che andavo appena possibile da lei, e anche mio fratello che, come i tutti i maschi, era più distratto, però io sono mancata proprio nel momento in cui lei se n'è andata.

Nel film confessi di sentirti in colpa per questo. È ancora così? Senti di dover ancora espiare qualcosa?

Ho esternato tutto quando ho scritto il libretto tanti anni fa. Era proprio un bisogno, la migliore esternazione che potesse esserci. Non pensavo certo che avrei scritto un libro, e invece mi sono messa lì e ho scritto, poi ho continuato il giorno dopo e ho finito. Non sono una che si siede e scrive, quindi davvero è stata una necessità. Per quanto riguarda il film, la cosa meravigliosa è stata ricreare quella vita.

Come è avvenuta la scelta di Maria Pia Calzone per Ninetta giovane e di Angela Pagano per Ninetta da anziana?

Sono stata molto attenta alla scelta degli attori, ho impiegato mesi per trovare una Ninetta morbida e mediterranea. Per la Ninetta vecchia mi è subito venuta in mente Angela Pagano. Io ho debuttato con Angela: avevo 17 anni e lo spettacolo era Masaniello. È una grandissima attrice napoletana e aveva l'età giusta per fare la vecchia Ninetta, che ha reso con grande maestria. Per quel che riguarda la Ninetta giovane, il compito era più difficile perché era una donna di 40, 50 anni che non doveva avere colori scuri come i miei. Doveva essere com’era mia madre: leggera e con la sua luce, ed è per questo che ho scelto Maria Pia Calzone, che ne incarna perfettamente la morbidezza, la forza e la modernità.

E con il casting di Massimo De Matteo per il ruolo di Alfonso?

Dovevo trovare un Alfonso che fosse negativo per certi aspetti ma anche seducente e innamorato di Ninetta, perché lui era innamorato di Ninetta. Era un uomo bello, affascinante, uno che si era fatto dal niente, aveva la seconda elementare e un giorno è partito per cercar fortuna.

A chi somiglia di più, a sio padre o a sua madre?

Io sono sempre stata più simile a mio padre, che era siciliano e quindi più chiuso, forte, verace e rigoroso, mentre mio fratello era più vicino a mamma. Crescendo, o meglio invecchiando, le somiglio sempre di più, e questo perché la leggerezza e la risata sono entrate in qualche modo dentro di me, per cui quello che dico, ad esempio che i soldi vanno e vengono e non sono importanti, mi è arrivato da mia madre. Lei non aveva regole, anche se viveva la sua vita con un'etica vera, e, come ho già detto, aveva una leggerezza che io non conquisterò mai, per non parlare della sua splendida voce.

Guardando le tre badanti di Ninetta, viene da pensare ai film di Pedro Almodovar con molti personaggi femminili. Erano davvero come nel film le donne che si prendevano cura di sua madre?

Erano così e si chiamavano così. Una è morta, Carmela, quella che teneva la casa e cucinava. È morta un anno dopo che abbiamo girato, era una Filumena Marturano dei quartieri spagnoli. Marinella, invece, era un'ex infermiera che voleva fare la bella e che si divertiva a leggere le carte. Gelsomina, infine, era una specie di topo, che si scocciava con grande facilità. Ho scelto le tre attrici che le interpretano con accuratezza, perché poi, come insegna Eduardo, se scegli un attore comico anche per il suo corpo, il 50% del lavoro è fatto.