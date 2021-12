La befana vien di notte Le origini: intervista video a Fabio De Luigi e Zoe Massenti

News Cinema

Un nuovo capitolo che in realtà racconta le origini della Befana che vien di notte. Nelle sale un divertente film per famiglie diretto da Paola Randi, che ci racconta l'avventura insieme a Fabio De Luigi e alla convincente esordiente, la promessa dei social Zoe Massenti

Vien di notte, questo lo sappiamo. Ma per scoprire tutto sulla nascita della Befana ci pensa una nuova commedia fantastica di formazione per tutta la famiglia, appena uscita nei cinema per 01 Distribution. Scritto da Menotti e Nicola Guaglianone, La Befana vien di notte 2 Le origini è diretto da Paola Randi e annovera un cast composito. Da Monica Bellucci a Fabio De Luigi, da Zoe Massenti a Alessandro Haber.

Siamo nel XVIII secolo, con una ragazza, Paola, che si aggira come ladruncola di strada, finendo per incrociare i suoi destini con un terribile Barone, fra streghe buone, cattivi di varia risma e un gruppo di ragazzini irrequieti.

Intervista video a Zoe Massenti (Paola) e un perfido Fabio De Luigi (il Barone), oltre che alla regista Paola Randi.

La Befana vien di Notte 2 - Le Origini: La nostra Intervista a Fabio De Luigi e Zoe Massenti - HD