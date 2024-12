L'unico horror di Michael Mann: ecco il trailer della versione restaurata in 4K di La fortezza

News Cinema

Era il 1983 e Mann, al suo terzo lungometraggio, adattava un romanzo di F. Paul Wilson per raccontare una storia spaventosa e fantastica ambientata in un castello occupato dai nazisti durante la II Guerra Mondiale.

Che Michael Mann sia uno dei più importanti registi contemporanei è un fatto fuori da ogni dubbio. E se non siete d'accordo, fatevene una ragione.

Di tutti i film di questo straordinario regista, assieme al primo La corsa di Jericho, peraltro un film per la tv, a essere il meno conosciuto di tutti è senza dubbio La fortezza, in originale The Keep.

Realizzato nel 1983, tra due capolavori come Strade violente e Manhunter, La fortezza è l'adattamento di un romanzo di F. Paul Wilson adattato dallo stesso Mann, ed è l'unico horror mai diretto da questo autore.

Ambientato nella Romania occupata dai nazisti del 1941, racconta la storia di una colonna di militari della Wehrmacht che - ignorando gli avvertimenti della popolazione del villaggio locale che devono presidiare - si installano in una misteriosa struttura chiamata, appunto "la fortezza", finendo per liberare l'antica e malvagia entità che lì era nascosta, e che diviene sempre più forte e inarrestabile a ogni vittima che miete. Dopo un elevato numero di perdite, il capitano alla guida di questo plotone, il capitano Klaus Woermann, viene a sapere che l'unica persona in grado di fermare questa potenza demoniaca è uno storico di nome Theodore Cuza. Che è ebreo, e che è prigioniero con la figlia di un campo di concentramento.

La fortezza, interpretato da Scott Glenn, Jürgen Prochnow, Alberta Watson e Ian McKellen, conta oltre che sulla straordinaria messa in scena di Mann anche su una celebre colonna sonora composta dai Tangerine Dreams.

Per la prima volta La fortezza è stato restaurato in 4K, e la versione UHD Blu-ray del film sta per essere commercializzata da un'etichetta ben nota agli appassionati, la Vinegar Syndrome. Che, in occasione di questa uscita, ha realizzato il trailer che vi mostriamo qui di seguito. E anche se giustamente non avete intenzione di acquistare il Blu-ray, la speranza è che queste immagini vi facciano venire voglia di recuperare un film davvero unico.