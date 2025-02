L'orto americano: Rita Tushingham e Filippo Scotti in una clip in anteprima esclusiva del nuovo horror di Pupi Avati

News Cinema

Arriverà al cinema il 6 marzo il nuovo, sorprendente horror gotico di Pupi Avati, girato nello Iowa e nel ferrarese. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva, che vede protagonisti la grande attrice inglese Rita Tushingham e Filippo Scotti.

Arriverà al cinema il 6 marzo con 01 Distribution l'ultimo lavoro di Pupi Avati, presentato in chiusura della scorsa Mostra del cinema di Venezia, che rappresenta anche un ritorno dell'autore bolognese a quel cinema di paura, nell'accezione particolare a cui ha dato il nome, di "gotico padano", dopo Il Signor Diavolo. Si intitola L'orto americano ed è tratto dall'omonimo romanzo del regista, che ha fatto qualche aggiustamento sulla sceneggiatura, rendendolo ancora più efficace. Girato tra l'Iowa e il ferrarese, è una storia del dopoguerra, d'amore, fantasmi, malattie mentali e serial killer: tutti ingredienti perfettamente calibrati e raccontati in un suggestivo bianco e nero, che rende ancora più gotico il tutto. Interpretato nel ruolo principale da Filippo Scotti, ha un cast di livello in cui spiccano Roberto De Francesco, Chiara Caselli, Massimo Bonetti e la grande attrice inglese Rita Tushingham, che torna a lavorare con Avanti dopo Il nascondiglio. Noi vi presentiamo L'orto americano con una clip in esclusiva anteprima, che vede protagonista l'ex "It Girl" del Free Cinema inglese degli anni Sessanta con Filippo Scotti.



L'Orto Americano: Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film Pupi Avati - HD

L'orto americano: la trama e il trailer del film