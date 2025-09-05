TGCom24
Home | Cinema | News | L'orgoglio degli Amberson di Orson Welles: i perduti 43 minuti recuperati con l'IA?
Schede di riferimento
L'orgoglio degli Amberson
Anno: 1942
4,2
L'orgoglio degli Amberson
Orson Welles
Orson Welles
News Cinema

L'orgoglio degli Amberson di Orson Welles: i perduti 43 minuti recuperati con l'IA?

Domenico Misciagna

Showrunner, proprietà di Amazon, nei prossimi due anni punterà su un'ambiziosa dimostrazione dell'intelligenza artificiale generativa: ricostruire i 43 minuti perduti dell'Orgoglio degli Amberson di Orson Welles, ancora non rinvenuti. L'IA al servizio della storia del cinema?

L'orgoglio degli Amberson di Orson Welles: i perduti 43 minuti recuperati con l'IA?

Amazon, tramite la sua etichetta Showrunner, punta a quella che potrebbe essere una delle dimostrazioni più simboliche (non necessariamente più efficace per il grande pubblico) delle capacità dell'Intelligenza Artificiale generativa. Sulla carta, lo scopo è ridare completezza a uno dei capolavori della storia del cinema, l'opera seconda di Orson Welles, L'orgoglio degli Amberson (1942), dall'iter produttivo travagliato, com'è nella tradizione dell'indomabile genio dell'autore di Quarto potere. Showrunner ricostruirà nei prossimi due anni i 43 minuti perduti del film, con l'aiuto di alcuni esperti. Leggi anche Quarto Potere: una clip del capolavoro di Orson Welles che torna nei nostri cinema

Amazon ricostruisce L'orgoglio degli Amberson di Orson Welles tramite AI, ma non lo possiede

Quanto durava in origine, nel montato originariamente concepito da Orson Welles, il suo L'orgoglio degli Amberson (1942), tratto dal romanzo "I magnifici Amberson" di Booth Tarkington? 131 minuti, però la versione che tutti abbiamo visto dall'anno dell'uscita ne dura soltanto 88, pesantemente tagliata e rimaneggiata dallo studio, che aveva il final cut per contratto. Un taglio di 43 minuti va ben oltre le "limature", e per questa ragione da decenni l'archivista Joshua Grossberg è caccia del girato, dato per scomparso ma forse sopravvissuto da qualche parte in Brasile, dove Welles era andato per realizzare It's All True e - a quanto pare - si fece mandare delle copie lavoro per terminare la sua versione. Finora questo materiale non è riaffiorato, ma il film potrebbe nel frattempo diventare il simbolo di una tecnologia assai contemporanea.
Showrunner è una piattaforma di Amazon concepita per ospitare serie tv create direttamente dagli utenti, tramite Intelligenza Artificiale Generativa. L'idea di ricostruire i perduti 43 minuti dell'Orgoglio degli Amberson, per promozione e senza accordo commerciale con la Warner Bros., passa attraverso la personale ossessione del cineasta Brian Rose: negli ultimi cinque anni ha studiato il copione integrale di quel classico, il suo materiale di repertorio, le foto dal set, mirando a ricostruire le tempistiche delle scene mancanti, aiutandosi con repliche virtuali dei set, per definire i movimenti di macchina (compreso un lungo piano sequenza di quattro minuti nella sala da ballo, ridotto a 50" nella versione distribuita). Tutto questo lavoro assai umano sarà interpretato dall'IA, probabilmente integrato con qualche sequenza rigirata da zero con attori reali, i cui volti saranno sostituiti da quelli degli interpreti storici: un esperto di queste tecniche, Tom Clive, è stato coinvolto.
Edward Saatchi, CEO di Showrunner, commenta così l' "operazione Orgoglio degli Amberson": "Se la Warner Bros. dovesse individuare un mercato e una distribuzione [dell'esperimento] al di là del contesto accademico, naturalmente il film è loro. Lo scopo non è commercializzare i 43 minuti, ma vederli esistere dopo 80 anni in cui la gente si è domandata: poteva davvero essere il miglior film mai fatto, nella sua forma originale?"

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
L'orgoglio degli Amberson
Anno: 1942
4,2
L'orgoglio degli Amberson
Orson Welles
Orson Welles
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Conjuring - Il Rito Finale: al cinema il quarto capitolo della saga che racconta gli ultimi brividi dei Warren
news Cinema The Conjuring - Il Rito Finale: al cinema il quarto capitolo della saga che racconta gli ultimi brividi dei Warren
Un film fatto per Bene, la recensone del film di Franco Maresco
recensione Cinema Un film fatto per Bene, la recensone del film di Franco Maresco
Airman, Jeremy Allen White in trattative per il film di Ben Stiller ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale
news Cinema Airman, Jeremy Allen White in trattative per il film di Ben Stiller ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale
Hunger Games, Alyson Stoner ricorda l'audizione per il ruolo di Katniss
news Cinema Hunger Games, Alyson Stoner ricorda l'audizione per il ruolo di Katniss
Anthony Mackie non avrebbe mai immaginato di essere Captain America un giorno
news Cinema Anthony Mackie non avrebbe mai immaginato di essere Captain America un giorno
Star Wars, la spada laser di Darth Vader venduta all'asta a un prezzo record
news Cinema Star Wars, la spada laser di Darth Vader venduta all'asta a un prezzo record
Come ti muovi, sbagli, fra figli e cani: video intervista con Gianni Di Gregorio, Greta Scarano e Iaia Forte
news Cinema Come ti muovi, sbagli, fra figli e cani: video intervista con Gianni Di Gregorio, Greta Scarano e Iaia Forte
Madame Web, Kraven, Morbius, il CEO Sony sui flop: "Non si può più fare un film di supereroi brutto"
news Cinema Madame Web, Kraven, Morbius, il CEO Sony sui flop: "Non si può più fare un film di supereroi brutto"
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
L'isola delle coppie
The Nice Guys
The Next Three Days
Se Scappi, Ti Sposo
La ragazza con l'orecchino di perla
Capitan Mutanda
Bagnomaria
Il Processo Percy
The Son
Royal-ish: Principessa per Caso
Ready Player One
Non aprite quella porta: l'inizio
Film stasera in TV