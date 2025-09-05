L'orgoglio degli Amberson di Orson Welles: i perduti 43 minuti recuperati con l'IA?

News Cinema

Showrunner, proprietà di Amazon, nei prossimi due anni punterà su un'ambiziosa dimostrazione dell'intelligenza artificiale generativa: ricostruire i 43 minuti perduti dell'Orgoglio degli Amberson di Orson Welles, ancora non rinvenuti. L'IA al servizio della storia del cinema?

Amazon, tramite la sua etichetta Showrunner, punta a quella che potrebbe essere una delle dimostrazioni più simboliche (non necessariamente più efficace per il grande pubblico) delle capacità dell'Intelligenza Artificiale generativa. Sulla carta, lo scopo è ridare completezza a uno dei capolavori della storia del cinema, l'opera seconda di Orson Welles, L'orgoglio degli Amberson (1942), dall'iter produttivo travagliato, com'è nella tradizione dell'indomabile genio dell'autore di Quarto potere. Showrunner ricostruirà nei prossimi due anni i 43 minuti perduti del film, con l'aiuto di alcuni esperti. Leggi anche Quarto Potere: una clip del capolavoro di Orson Welles che torna nei nostri cinema

Amazon ricostruisce L'orgoglio degli Amberson di Orson Welles tramite AI, ma non lo possiede

Quanto durava in origine, nel montato originariamente concepito da Orson Welles, il suo L'orgoglio degli Amberson (1942), tratto dal romanzo "I magnifici Amberson" di Booth Tarkington? 131 minuti, però la versione che tutti abbiamo visto dall'anno dell'uscita ne dura soltanto 88, pesantemente tagliata e rimaneggiata dallo studio, che aveva il final cut per contratto. Un taglio di 43 minuti va ben oltre le "limature", e per questa ragione da decenni l'archivista Joshua Grossberg è caccia del girato, dato per scomparso ma forse sopravvissuto da qualche parte in Brasile, dove Welles era andato per realizzare It's All True e - a quanto pare - si fece mandare delle copie lavoro per terminare la sua versione. Finora questo materiale non è riaffiorato, ma il film potrebbe nel frattempo diventare il simbolo di una tecnologia assai contemporanea.

Showrunner è una piattaforma di Amazon concepita per ospitare serie tv create direttamente dagli utenti, tramite Intelligenza Artificiale Generativa. L'idea di ricostruire i perduti 43 minuti dell'Orgoglio degli Amberson, per promozione e senza accordo commerciale con la Warner Bros., passa attraverso la personale ossessione del cineasta Brian Rose: negli ultimi cinque anni ha studiato il copione integrale di quel classico, il suo materiale di repertorio, le foto dal set, mirando a ricostruire le tempistiche delle scene mancanti, aiutandosi con repliche virtuali dei set, per definire i movimenti di macchina (compreso un lungo piano sequenza di quattro minuti nella sala da ballo, ridotto a 50" nella versione distribuita). Tutto questo lavoro assai umano sarà interpretato dall'IA, probabilmente integrato con qualche sequenza rigirata da zero con attori reali, i cui volti saranno sostituiti da quelli degli interpreti storici: un esperto di queste tecniche, Tom Clive, è stato coinvolto.

Edward Saatchi, CEO di Showrunner, commenta così l' "operazione Orgoglio degli Amberson": "Se la Warner Bros. dovesse individuare un mercato e una distribuzione [dell'esperimento] al di là del contesto accademico, naturalmente il film è loro. Lo scopo non è commercializzare i 43 minuti, ma vederli esistere dopo 80 anni in cui la gente si è domandata: poteva davvero essere il miglior film mai fatto, nella sua forma originale?"



