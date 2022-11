L’ombra di Caravaggio e il suo misticismo vicino agli ultimi: incontro con Michele Placido

News Cinema

Una passione nata più di mezzo secolo fa, un ritratto dell'uomo più che dell'artista. L'ombra di Caravaggio è in arrivo nelle sale con il suo sguardo in cerca di verità sulla figura rivoluzionaria di un pittore che cambiò l'arte. Incontro con il regista Michele Placido.

Un amore che nasce da lontano, quella di Michele Placido per Caravaggio. Da quando si avvicinava da giovane studente dell’Accademia ai suoi quadri nelle chiese romane. Un budget importante e una sfida da brividi, L’ombra di Caravaggio, nelle sale dal 3 novembre per 01 Distribution. Quella di rendere in pieno la genialità ma anche la modernità di un pittore che è sempre più amato, anche dalle giovani generazioni. Una rockstar, se vogliamo, anche se Michele Placido ama dire che oggi sarebbe “un fotoreporter di guerra, per cogliere il momento”.

Nei panni del celebre pittore, Riccardo Scamarcio. Così racconta il regista, “Ho incontrato come sempre alcuni attori prima di scegliere lui, che è uno dei miei attori preferiti. Alcuni mi hanno detto che però era antipatico, con le sue prese di posizione. E io ho risposto: perché, Caravaggio era simpatico? Per questo l’ho scelto”.

Scamarcio è affiancato da un cast internazionale composto da Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni e Lolita Chammah, oltre a tanti altri. Diretto da Michele Placido, e scritto dallo stesso regista con Sandro Petraglia e Fidel Signorile, L’Ombra di Caravaggio è una produzione Goldenart Production con Rai Cinema. Placido non ha potuto girare nelle chiese romane, dopo che la Curia ha letto la sceneggiatura e negato l’autorizzazione. Abbiamo parlato di questo e altro in un’intervista telefonica con il regista.

Un progetto portato avanti per anni

L’ombra di Caravaggio ha una maturazione antica, nata 53 anni, all’ombra della statua di Giordano Bruno in Campo dei fiori, a Roma. Ero ragazzo e nel ’68 partecipavo ai movimenti studenteschi, alle grandi manifestazioni contro la guerra in Vietnam. Avevamo come riferimento la figura straordinaria di Che Guevara che dava a noi giovani il coraggio di impegnarci in politica. Un periodo formativo per noi artisti e attori. In quel periodo non pensavo proprio al teatro, volevo fare cinema. Arrivando a Roma dalla Puglia ero completamente ignorante di arte, ho scoperto Caravaggio attraverso alcuni amici. Con uno di loro, collega di Accademia, abbiamo immaginato di scrivere un testo teatrale su di lui in cui incontrava Bruno. Questo film come tutto il cinema si è fermato per il Covid-19. Ma non abbiamo ripreso guardando con sfiducia al futuro, avevamo la sensazione di avere sotto mano un gioiello da continuare a coltivare. L’ultimo anno e mezzo è stato un lavoro ancora più straordinario, in cui abbiamo cesellato il film dal punto di vista tecnologico, con le musiche, il doppiaggio. I produttori francesi, una volta visto il montato definitivo, hanno reagito con una partecipazione emotiva enorme. Poi ringrazio gli attori che hanno creduto in questo film dal primo momento: Isabelle Huppert, Louis Garrel, Lolita Chammah.

L’idea di messa in scena de L’ombra di Caravaggio

Lo abbiamo fatto con gioia, un percorso partendo dalla giusta idea, non volevo fare una biografia di Caravaggio ma qualcosa di diverso. Con Sandro Petraglia ho condiviso il mio primo film, Pummarò oltre a Romanzo criminale e naturalmente come attore La piovra. Mi conosce bene, conosce l’uomo più che l’artista, i miei limiti ma soprattutto le mie passioni. Ne ho parlato con lui cinque anni fa. Era entusiasta, anche lui grande amante di Caravaggio. La svolta è stata l’idea del personaggio dell’ombra. Una spia vaticana che per conto del Papa vuol capire cosa ci sia dietro quei quadri. Metto in scena l’uomo, non il pittore che dipinge. Lui mette in scena i personaggi che avrebbe dipinto, era un grande mistico. La prima cosa era la posizione dei corpi, era come un regista contemporaneo. Ha questa grande forza che dà verità. I protagonisti sono in luce, ma dietro non ci sono mai panorami. C’è il buio, quel nero su cui incide il suo lampo, con una tecnica completamente diversa. Con il pennello incide le figure dei personaggi e poi la sua sensibilità, i suoi colori, la sua musica, la sua armonia.

La modernità dell’artista Caravaggio

Alcuni cardinali capirono subito la genialità di questo pittore, ma anche che avrebbe avuto guai, perché aveva rivoluzionato la pittura. I critici all’inizio non l’apprezzarono, uno disse, “Questo signore è arrivato qui dalla Lombardia per distruggere la pittura”. Non capiva che era proprio quello che voleva fare. Me lo immagino andare nella Cappella Sistina, vedere gli affreschi di Michelangelo e capire che non poteva andare in quella direzione. Roma per lui era il palcoscenico ideale. Si butta sulla strada, incontra il Cardinale Del Monte che lo invita a Palazzo Madama e vuole lanciarlo fra i grandi pittori del momento. Ne parla con altri cardinali e succede una cosa meravigliosa quando lui, all’interno di quei palazzi sontuosi non ci vuole stare. Sente il bisogno naturale di andare per strada a ispirarsi per questo nuovo stile che prendeva sempre più piede, e aveva assorbito frequentando l’oratorio di Filippo Neri. Una nuova strada attraverso il Vangelo. Conosceva a memoria la Bibbia e lì ha incontrato gli ultimi, le prostitute, i malfattori. Era questo che a me interessava. Non un film sull’estetica caravaggesca, ma capire chi fossero quelle persone che stavano nelle grandi chiese romane.

Un percorso che ci ha ricordato quello fatto da Pasolini. Anche lui veniva dal nord e partì dalle borgate, dai luoghi malfamati. Con Caravaggio nacque una nuova mise en scene. Sono convinto che facesse delle vere prove teatrali e aveva i suoi attori, come Pasolini che usava i personaggi delle periferie romane come Citti. Ma il grande misticismo di Caravaggio è forse la sua formula vincente. Le prostitute che per me l’hanno ispirato come compagnia e dal punto di vista artistico più dei personaggi maschili. Sono state le vere compagne della sua vita. Era omosessuale e riusciva a farsi capire più dalle donne che dagli uomini.