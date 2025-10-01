TGCom24
Home | Cinema | News | L'ombra del corvo: il trailer del dramma a tinte horror con Benedict Cumbarbatch
Schede di riferimento
L'Ombra del Corvo
Anno: 2025
3,5
L'Ombra del Corvo
News Cinema

L'ombra del corvo: il trailer del dramma a tinte horror con Benedict Cumbarbatch

Federico Gironi

Presentato in prima mondiale a Berlino, questo film diretto dall'esordiente Dylan Southern è una fiaba nera contemporanea che parla di lutto e del suo superamento. Ecco trailer e trama di L'ombra del corvo, con un grande Benedict Cumberbatch.

L'ombra del corvo: il trailer del dramma a tinte horror con Benedict Cumbarbatch

Da noi debutterà prossimamente nelle sale col titolo L'ombra del corvo, che non è male ed è appropriato, anche se quello originale, The Thing with Feathers, "la cosa con le piume" è ancora meglio. Non solo perché è lo stesso titolo del romanzo di Max Porter sul quale questo film è basato, ma perché la frase viene da Emily Dickinson, anche se per lei questa "cosa con le piume" era la speranza, mentre nel film è il dolore del lutto. Non solo in senso metaforico.
Fiaba nera contemporanea che mescola il dramma con toni da horror gotico e psicologico, L'ombra del corvo racconta la storia di un uomo, padre di due figli piccoli, che dopo la morte della moglie è sopraffatto dal dolore della perdita e fatica a rimanere funzionale, e che inizia a essere perseguitato da una presenza misteriosa e apparentemente maligna, una gigantesca "cosa con le piume" appunto, che lo schernisce, lo sfida, non gli dà pace, trasformando la sua vita ancora di più in un incubo a occhi aperti. Ma potrebbe essere proprio questa figura, che lui chiama Crow, corvo, a spingerlo al limite tanto da fargli affrontare il trauma e ricominciare a vivere.
Scritto e diretto dall'esordiente Dylan Southern (alle spalle esperienze in campo video musicale, e attualmente al lavoro su un film che racconterà il tour di reunion degli Oasis di quest'estate), L'ombra del corvo è un film coraggioso, che ha un chiaro punto di forza nella performance notevolissima del protagonsita Benedict Cumberbatch ma che anche - come potete leggere in questa recensione scritta dalla Berlinale, dove il film era stato presentato in prima mondiale - vince molte delle rischiose scomesse che aveva deciso di accettare. Vi terremo informati circa l'uscita italiana del film, che per il momento parrebbe prevista per la fine di novembre. Intanto, ecco il trailer ufficiale originale di L'ombra del corvo.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
L'Ombra del Corvo
Anno: 2025
3,5
L'Ombra del Corvo
Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
news Cinema Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
Zootropolis 2, uno dei registi giustifica il gap di 9 anni dal primo film: "Non c'è una legge scritta per i sequel
news Cinema Zootropolis 2, uno dei registi giustifica il gap di 9 anni dal primo film: "Non c'è una legge scritta per i sequel
Tim Curry ha scritto un libro di memorie: quando esce e cosa ha detto sul ritorno al cinema
news Cinema Tim Curry ha scritto un libro di memorie: quando esce e cosa ha detto sul ritorno al cinema
L'Attachement - La Tenerezza: la recensione del film francese con una magnifica Valeria Bruni Tedeschi
recensione Cinema L'Attachement - La Tenerezza: la recensione del film francese con una magnifica Valeria Bruni Tedeschi
Avengers: Doomsday, Channing Tatum mette in guardia i fan: "Non siete pronti"
news Cinema Avengers: Doomsday, Channing Tatum mette in guardia i fan: "Non siete pronti"
Frankenstein: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Guillermo del Toro targato Netflix
news Cinema Frankenstein: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Guillermo del Toro targato Netflix
Mr. Scorsese: il trailer della docuserie in cui a raccontare Martin Scorsese e il suo cinema è... Martin Scorsese
news Cinema Mr. Scorsese: il trailer della docuserie in cui a raccontare Martin Scorsese e il suo cinema è... Martin Scorsese
Jim Carrey riceverà il César Onorario 2026
news Cinema Jim Carrey riceverà il César Onorario 2026
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Wolfman
Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere
Come ti spaccio la famiglia
L'inferno sepolto
Buona giornata
L'amore all'improvviso
Qua La Zampa!
Joker - Wild Card
San Andreas
Hypnotic
Cobweb
Magnifica Ossessione
Film stasera in TV