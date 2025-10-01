L'ombra del corvo: il trailer del dramma a tinte horror con Benedict Cumbarbatch
Presentato in prima mondiale a Berlino, questo film diretto dall'esordiente Dylan Southern è una fiaba nera contemporanea che parla di lutto e del suo superamento. Ecco trailer e trama di L'ombra del corvo, con un grande Benedict Cumberbatch.
Da noi debutterà prossimamente nelle sale col titolo L'ombra del corvo, che non è male ed è appropriato, anche se quello originale, The Thing with Feathers, "la cosa con le piume" è ancora meglio. Non solo perché è lo stesso titolo del romanzo di Max Porter sul quale questo film è basato, ma perché la frase viene da Emily Dickinson, anche se per lei questa "cosa con le piume" era la speranza, mentre nel film è il dolore del lutto. Non solo in senso metaforico.
Fiaba nera contemporanea che mescola il dramma con toni da horror gotico e psicologico, L'ombra del corvo racconta la storia di un uomo, padre di due figli piccoli, che dopo la morte della moglie è sopraffatto dal dolore della perdita e fatica a rimanere funzionale, e che inizia a essere perseguitato da una presenza misteriosa e apparentemente maligna, una gigantesca "cosa con le piume" appunto, che lo schernisce, lo sfida, non gli dà pace, trasformando la sua vita ancora di più in un incubo a occhi aperti. Ma potrebbe essere proprio questa figura, che lui chiama Crow, corvo, a spingerlo al limite tanto da fargli affrontare il trauma e ricominciare a vivere.
Scritto e diretto dall'esordiente Dylan Southern (alle spalle esperienze in campo video musicale, e attualmente al lavoro su un film che racconterà il tour di reunion degli Oasis di quest'estate), L'ombra del corvo è un film coraggioso, che ha un chiaro punto di forza nella performance notevolissima del protagonsita Benedict Cumberbatch ma che anche - come potete leggere in questa recensione scritta dalla Berlinale, dove il film era stato presentato in prima mondiale - vince molte delle rischiose scomesse che aveva deciso di accettare. Vi terremo informati circa l'uscita italiana del film, che per il momento parrebbe prevista per la fine di novembre. Intanto, ecco il trailer ufficiale originale di L'ombra del corvo.