L'Esorcista, il secondo capitolo Deceiver è cancellato? Il produttore è ambiguo...

Dopo che David Gordon Green ha lasciato la regia di The Exorcist: Deceiver, secondo capitolo della nuova trilogia dell'Esorcista, il film è stato rimosso dal calendario della Blumhouse. Secondo il producer Jason Blum c'è in atto una pausa di riflessione...

Che fine farà The Exorcist - The Deceiver, annunciato secondo capitolo della nuova trilogia dell'Esorcista, avviata dall'Esorcista - Il credente, uscito l'anno scorso? Nonostante il discreto successo al boxoffice, il film è piaciuto a pochi, e il regista David Gordon Green come sappiamo ha lasciato il progetto. Il producer Jason Blum, sul red carpet di Imaginary, ha risposto a una domanda sulla rimozione di Deceiver dal calendario della sua Blumhouse. Leggi anche David Gordon Green lascia The Exorcist: Deceiver, nuovo regista cercasi

L'esorcista, il secondo capitolo della nuova trilogia è cancellato? In un certo senso sì