David Gordon Green lascia The Exorcist: Deceiver, nuovo regista cercasi

David Gordon Green ha deciso di non continuare la collaborazione con Blumhouse per i reboot di The Exorcist e adesso bisogna trovare un nuovo regista.

Deadline ha annunciato che David Gordon Green ha ufficialmente lasciato la regia di The Exorcist: Deceiver, sequel del reboot L'Esorcista: Il credente, con cui avrebbe dovuto continuare la saga per Universal/Blumhouse/Morgan Creek. Al momento non c'è ancora una data fissata per l'uscita del sequel, inizialmente fissata al 18 aprile 2025, quando invece uscirà il film biografico su Michael Jackson di cui la Universal detiene i diritti di distribuzione all'estero. Fatto sta che i produttori stanno già cercando un sostituto per il regista uscente.

Perché David Gordon Green ha lasciato la regia di The Exorcist: Deceiver

Non c'è nessuna dichiarazione ufficiale in merito e non lo sappiamo con certezza, ma sicuramente non sono stati estranei all'uscita dal progetto di David Gordon Green gli incassi inferiori alle aspettative (a differenza dei reboot di Halloween da lui diretti) e le stroncature critiche del film precedente. Il regista è comunque impegnato adesso con il film con Ben Stiller Nutcrackers e con la quarta stagione della serie comedy HBO The Righteous Gemstones, per cui è anche probabile che la sua agenda fosse già troppo piena per far posto a un film che non è atteso con particolare ansia dai fan. Aspettiamo a breve l'annuncio di chi lo sostituirà.