L'Esorcista - Il Credente: un video dietro le quinte dell'horror ora al cinema

Arriva al cinema oggi, 5 ottobre, L'Esorcista Il Credente, con cui David Gordon Green dà un sequel, dopo 50 anni, alla storia raccontata nell'originale di William Friedkin. Ecco un dietro le quinte del film, con la veterana Ellen Burstyn.

Da oggi al cinema potete trovare L'Esorcista - Il Credente, il film con cui David Gordon Green e Blumhouse come hanno già fatto con Halloween, danno un seguito alla storia raccontata in un altro capolavoro riconosciuto della settima arte, L'Esorcista di William Friedkin. Di recente proprio l'originale è tornato in sala, nella versione director's cut del 2000, per i 50 anni dall'uscita e dunque il confronto, per chi vedrà entrambi, sarà facile da fare. Sicuramente un legame tra le storie c'è, rappresentato ovviamente dal demone Pazuzu e dal ritorno della straordinaria attrice Ellen Burstyn che nell'originale era la madre della piccola posseduta, la Regan di Linda Blair. Proprio lei, assieme alle piccole protagoniste (stavolta la possessione è doppia e coinvolge due famiglie) a parlare in questo dietro le quinte de L'esorcista - Il credente, primo film di una prevista trilogia.



L'Esorcista - Il Credente: Uno sguardo da vicino al nuovo Film de L'Esorcista Film - HD

L'Esorcista - Il Credente: la trama ufficiale e il trailer italiano del film