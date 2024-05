L'Esorcismo - Ultimo Atto: una clip in anteprima esclusiva dell'horror con Russell Crowe in uscita il 30 maggio

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 30 maggio con Eagle Pictures L'Esorcismo: ultimo atto, diretto dal figlio del protagonista de L'esorcista di William Friedkin e con Russell Crowe nel ruolo protagonista. Ve ne offriamo una clip italiana in anteprima esclusiva.

Arriva nei cinema italiani il 30 maggio con Eagle Pictures L'Esorcismo - Ultimo Atto, interpretato nel ruolo principale da Russell Crowe, che torna a vestire l'abito talare e ad avere a che fare col demonio dopo L'esorcista del Papa. Attenzione però: in questo caso i due film non hanno niente a che vedere, visto che qua Crowe interpreta un attore nel ruolo di un esorcista sul set di un film demoniaco, che comincia ad avvertire intorno a sé oscure presenze, in contemporanea con una crisi personale. Al suo fianco ci sono Ryan Simpkins, Chloe Bailey, Sam Worthington, Adam Goldberg e David Hyde Pierce. Ve ne diamo un assaggio con una clip in anteprima esclusiva del film, dove non vediamo il nostro protagonista ma ne sentiamo parlare.





L'Esorcismo - Ultimo atto: la trama ufficiale e il trailer del film con Russell Crowe

Anthony Miller (Russell Crowe) è un attore ormai alla deriva, tormentato dai demoni del suo passato. Quando finalmente ottiene un ruolo da protagonista in un film horror sugli esorcismi, Anthony sembra riprendere contatto con la realtà, ricucendo persino il rapporto complesso con sua figlia adolescente. Durante le riprese, però, inquietanti fenomeni iniziano a susseguirsi sul set del film, trascinando Anthony in un baratro di follia. Scena dopo scena, il comportamento dell’uomo si fa sempre più sinistro, rendendolo una pericolosa minaccia persino per sua figlia. Quale terrificante mistero aleggia sul set del film e sui suoi protagonisti? Quale oscuro segreto si cela nel passato di Anthony? Ma soprattutto, potrebbe esserci un demone che vuole impossessarsi di lui?



L'Esorcismo - Ultimo Atto: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Russell Crowe - HD

L'Esorcismo - Ultimo atto: la genesi del film

Se conoscete L'esorcista, il primo e unico, avrete notato delle cose che sono tutt'altro che casuali. L'Esorcismo - Ultimo atto, che inizialmente si intitolava The Georgetown Project, è infatti scritto e diretto da Joshua John Miller, uno dei figli di Jason Miller, l'attore che ne L'esorcista interpretava in maniera splendida padre Karras, il sacerdote tormentato da dubbi sulla propria fede, che assieme a padre Merrin deve liberare Regan dalla possessione. Come lo stesso regista ha raccontato, l'idea gli è venuta dai racconti del padre e dall'esperienza di averlo visto volare dalla finestra durante una celebre scena del film: "Se questo non fosse stato abbastanza inquietante in sé, mio padre non si è mai fatto pregare per raccontarmi storie di come quel set fosse 'maledetto', coi misteriosi incendi che afflissero la produzione, le strane morti, le ferite durature e un sacco di altre cose. Fin da allora sono stato catturato dal fascino leggendario dei film 'maledetti'. Con The Exorcism volevamo aggiornare il filone della possessione al cinema (uomo eroico salva donna da forze che lei è troppo debole e semplice per affrontare da sola!") per un mondo in cui nessun gruppo ha il monopolio della bontà e della moralità su un altro. Siamo stati fortunati ad avere un cast e un team creativo straordinario per raccontare una storia su come siamo tutti vulnerabili all'oscurità, e la perpetuiamo, se non riusciamo ad affrontare i nostri demoni"