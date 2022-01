L'Era Glaciale - Le avventure di Buck: i simpaticissimi character poster del film

News Cinema

Mentre aspettiamo su Disney + L'Era Glaciale - Le avventure di Buck, facciamo la conoscenza di nuovi personaggi e ammiriamo le vecchie guardie nei character poster del film di animazione.

Anche se gli ultimi capitoli della saga de L'Era Glaciale non ci erano piaciuti quanto i primi, siamo molto contenti di vedere, a partire dal prossimo 25 marzo su Disney+, L'Era Glaciale - Le avventure di Buck, spin off della celebre serie animata che vede protagonista la donnola senza un occhio Buck, che nella versione originale ha la voce di Simon Pegg. Del film sono oggi arrivati i favolosi character poster, in cui ritroviamo amabili vecchie conoscenze più i villain della nuova avventura preistorica.

L'Era Glaciale - Le avventure di Buck: la trama e il trailer

​ L'Era Glaciale - Le avventure di Buck vede dunque protagonista la donnola Buck, che abbiamo conosciuto nel 2009 ne L'Era Glaciale 3 - L'alba dei dinosauri. La vicenda comincia tuttavia con i fratelli opossum Eddie e Crash che decidono di andare a vivere da soli. Mentre sono alla ricerca di un nuovo domicilio, i due finiscono nel Mondo Perduto, una grossa cavità che si trova sotto il ghiaccio e ospita i dinosauri. In loro soccorso arriverà Buck, mentre più tardi si paleseranno Manfred, Ellie, Diego e Sid.

L'Era Glaciale - Le avventure di Buck: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L'Era Glaciale - Le avventure di Buck: i character poster

I character poster de L'Era Glaciale - Le avventure di Buck, che è diretto da John C. Donkin, sono cinque.

Nel primo vediamo, in tutto il suo splendore, e in atteggiamento fiero, la donnola Buck, che ha una benda (una foglia) sull'occhio destro. Lo ha perso quando non era che un cucciolo durante uno scontro con un dinosauro di nome Rudy.

Il secondo manifesto è un'immagine di gruppo. Ci sono i tre originari protagonisti della saga dell'Era Glaciale - Manfred detto Manny, Diego e Sid - insieme ai fratelli opossum Eddie e Crash, burloni e chiassosi come sempre.

Nel terzo eccoli i pestiferi Eddie e Buck. Sembrano felicissimi della loro nuova vita e, mentre posano l'uno la zampa anteriore sulla spalla dell'altro, non si accorgono del dinosauro sotto di loro che tiene la bocca ben aperta nella speranza di sbranarli presto.

Il quarto manifesto ci mostra un nuovo personaggio, un’altra donnola dall’aria fiera e combattiva. Ha in mano una canna di bambù e indossa una cintura fatta di foglie a cui è legato un dente o un pezzo di zanna di animale.

L'ultimo poster lascia spazio ai cattivi del film. Al centro si mostra, in tutta a sua bruttezza, un dinosauro violetto. AI lati ci sono due dinosauri più piccoli e di diversa specie. Uno è lo stesso che abbiamo visto nel poster di Eddie e Buck.