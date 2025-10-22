L'amore non è possesso: Matilda De Angelis e Stefano Accorsi presentano La Lezione alla Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Tra i titoli della sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma 2025 c'è La Lezione di Stefano Mordini, che affronta lo scomodo tema dello stalking. I protagonisti sono Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, che hanno incontrato la stampa.

Stefano Mordini è un regista che ama il noir e che sa raccontare storie noir. È anche un autore che sa misurarsi con la forma narrativa romanzo e trasformare in immagini le parole di uno scrittore, come ha dimostrato con Pericle il nero, Lasciami andare e La scuola cattolica. La sua ultima trasposizione cinematografica, intitolata La Lezione, è l’adattamento dell'omonimo libro di Marco Franzoso e ci porta in una Trieste particolarmente battuta dal vento e più mitteleuropea che italiana, dove un'avvocatessa che ha appena fatto assolvere un rinomato professore universitario accusato di stupro comincia a sospettare che qualcuno la stia seguendo regolarmente. Non è la prima volta che le capita, perché il suo ex compagno era uno stalker, e l'avvocatessa teme che l’uomo abbia ripreso le sue vecchie e malsane abitudini. Nel frattempo, il professore le chiede di aiutarlo a intentare una causa contro l'università, che lo ha relegato in una posizione marginale. Di più non diremo della trama del film, che era uno dei titoli più attesi della sezione Grand Public della ventesima Festa del Cinema di Roma. Questa sera ci sarà la proiezione ufficiale preceduta dal red carpet di ordinanza, ma noi giornalisti abbiamo avuto occasione di vedere La Lezione questa mattina e di ascoltare i due protagonisti durante la conferenza stampa di presentazione.

Stefano Accorsi e Matilda De Angelis hanno già lavorato insieme nel 2016 in Veloce come il vento, dove interpretavano un fratello e una sorella. Qui sono alle prese con individui soli che, quasi per ironia della sorte, fanno un lavoro che li porta continuamente a interfacciarsi con gli altri. Entrambi gli attori hanno detto sì a Mordini soprattutto per l'urgenza del tema trattato (lo stalking, appunto) e, nel caso della De Angelis, per un bisogno di fare chiarezza a riguardo: "Credo sia importante che Elisabetta appaia come una donna molto forte e molto strutturata” - ha detto Matilda - “perché questi suoi tratti distintivi vanno contro il preconcetto che esistano tipi di persone maggiormente inclini a farsi manipolare e a essere stalkerate o violentate, e che quindi in qualche modo siano responsabili di ciò che accade. La vittima non è mai responsabile di ciò che le accade. Elisabetta mi somiglia, perché anche io sono forte e strutturata, e questo mi porta a domandarmi se potrei facilmente essere manipolata o stalkerata. Purtroppo queste cose succedono, e succedono soprattutto alle donne. Del resto oggi il femminicidio è un fenomeno sistemico della società, e c’è una cultura che permea questo tipo di meccanismi, perciò dobbiamo sforzarci di uscire dal nostro sistema di pensiero che ci fa dire: 'Questa cosa a me non accadrebbe mai perché non sono una persona fragile, eccetera'. E invece non è così che vanno le cose".

A Stefano Accorsi è piaciuto molto il modo in cui La Lezione parla dello stalking e delle dinamiche che si vengono a creare fra vittima e carnefice. Per l'attore il film non semplifica il rapporto tra lo stalker e l'oggetto della sua attenzione maniacale, anche se la posizione di Stefano Mordini è chiara: “Mi piaceva molto il fatto che la sceneggiatura del film affrontasse un tema così scottante e attuale in maniera non manichea, non con toni bianchi e neri e nemmeno in modo semplicistico. Ho trovato interessante anche il lavoro di lettura che abbiamo fatto prima delle riprese, che ci ha permesso di mostrare una molteplicità di punti di vista. Se effettivamente c’è ancora un terreno di libertà, si tratta del cinema, che davvero dà la possibilità di raccontare la complessità in generale, al di là dei facili giudizi o dei pregiudizi che si possano avere su certi argomenti, oggi acuiti ancora di più dall'uso sbagliato dei social".

Tutti sappiamo che, nelle situazioni in cui un individuo manipola un altro individuo, capita che il manipolatore dica al manipolato che lo ama. La Lezione ci fa chiaramente capire che questo non è amore, perché l'amore non fa rima con possesso. Cos'è allora l’amore? - ha chiesto qualcuno dalla platea della sala delle conferenze stampa. Ecco la risposta di Stefano Accorsi: “Una volta ho fatto uno spettacolo sull’Orlando Furioso. Era incentrato sull'amore, e ricordo di aver riflettuto a lungo su questo sentimento. Amore è una parola di sole cinque lettere che sicuramente è fra quelle che usiamo di più nella nostra vita, come anche nei film, nei libri, eccetera. In realtà è un termine che racchiude una miriade di significati, e allora mi viene da pensare che si capisca di più che cosa non sia l’amore. Definire l'amore è cosa da poeti e letterati. All'amore sono stati dedicati molti romanzi, anzi direi che sull'amore è stata costruita un'intera letteratura, e tuttavia ancora non abbiamo una risposta definitiva. Credo che l'amore, anche nella sua forma sensuale, sia uno dei sentimenti più atavici che esistano e che abbiamo portato con noi in una società che ci ha tolto il problema di nutrirci, di cacciare e di soddisfare una serie di bisogni primari. L’amore resta legato alla nostra natura più profonda, a ciò che siamo fin dai primi momenti della nostra esistenza, forse ancor prima della nascita. A volte è quasi impossibile essere oggettivi su cosa sia l'amore, però penso che siamo così immersi nella nostra percezione dell'amore e del mondo che, nei casi di violenza o di stalking, facciamo fatica a capire che c'è qualcosa che non va. È come se uno dicesse: 'Vabbè, è un tema così complesso che magari c'entrano altre cose', come diceva prima Matilda".

A chiudere la riflessione sull’amore è stata Matilda De Angelis: "Una cosa mi ha aiutato molto nel capire che cosa sia l’amore è stata iniziare a pensare che l’amore non è una cosa che è ma una cosa che si fa, perché, se uno inizia a concepire l’amore come un fare e non come un essere, diventa tutto estremamente più semplice. L’amore è una cosa che si fa, perciò tutto quello che non si fa non è amore".

A portare nelle sale La Lezione - che è stato sceneggiato dallo stesso Stefano Mordini insieme a Luca Infascelli - sarà Vision Distribution.