Kraven - Il Cacciatore: un nuovo trailer ufficiale del cinecomic con Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe

News Cinema

Il film Marvel diretto da J. C. Chandor arriverà al cinema dall'11 dicembre prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Ecco il nuovo trailer italiano di Kraven - Il Cacciatore, con protagonista Aaron Taylor-Johnson

Ecco un nuovo trailer italiano ufficiale di Kraven - Il cacciatore, il nuovo cinecomic prodotto dalla Sony Pictures in collaborazione con la Marvel Entertainment - e quindi parte del cosiddetto Sony's Spider-Man Universe (SSU), che include anche film come Venom e Morbius - basato sul personaggio di Marvel Sergei Kravinoff, noto appunto come Kraven il Cacciatore, uno dei più celebri nemici di Spider-Man, creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1964.

Nei panni del protagonista c'è Aaron Taylor-Johnson, che è già stato Quicksilver in Avengers: Age of Ultron e il protagonista della serie di Kick-Ass. Nel cast ci sono anche Russell Crowe nel ruolo del del padre di Kraven, Ariana DeBose (Calypso, una sacerdotessa voodoo con poteri mistici), Fred Hechinger (Il Camaleonte, fratellastro di Kraven) e Alessandro Nivola. Scritto da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk, Kraven - Il Cacciatore è diretto da J.C. Chandor, e arriverà al cinema dall'11 dicembre prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Ecco trama e trailer di Kraven - Il cacciatore:

Kraven - Il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel.

Aaron Taylor-Johnson interpreta Kraven, un uomo la cui complessa relazione con il suo spietato padre, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo conduce su un cammino di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti.