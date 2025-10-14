Kiefer Sutherland prete e Al Pacino mafioso nell'action thriller Father Joe scritto e prodotto da Luc Besson

News Cinema

Mentre vedremo alla festa del cinema di Roma il suo Dracula: l'amore perduto, al cinema dal 29 ottobre, Luc Besson ha scritto e produce l'action thriller Father Joe, con Al Pacino e Keefer Sutherland nel cast.

Mentre a giorni alla Festa del cinema di Roma vedremo il suo Dracula: l'amore perduto, che arriverà al cinema il 29 ottobre, Luc Besson ha scritto e prodotto un altro progetto, come riporta Variety. Si tratta di Father Joe, un action thriller ambientato nella Manhattan degli anni Novanta. E dal momento che le riprese inizieranno a brevissimo, si conoscono già cast e regista. Gli interpreti di rilievo sono Kiefer Sutherland, Al Pacino e l'emergente Ever Anderson, mentre la regia è di Barthélémy Grossmann.

Father Joe: un action thriller con un super cast

Di Father Joe, Kiefer Sutherland, che abbiamo visto l'anno scorso in Giurato numero 2, è anche produttore insieme alla società di Besson. Proprio lui è il "Padre Joe" del titolo, un uomo di fede che scatena una guerra violenta contro il sottobosco criminale newyorkese. Al Pacino sarà un potente boss mafioso il cui impero si scontra con la crociata di padre Joe. Anderson, che abbiamo visto in Peter Pan e Wendy, ha il ruolo di una giovane donna che si trova divisa tra il pericolo e la redenzione sotto la guida del sacerdote. In merito a questo film, Sutherland ha dichiarato: "Sono un fan di Luc Besson fin dai tempi di Subway. Come regista e sceneggiatore, ha la capacità unica di intrecciare dramma e azione senza sacrificare nessuno dei due. Sono elettrizzato di questa opportunità di lavorare con lui come autore di Father Joe e col regista Barthélémy Grossmann. Non vedo l'ora di cominciare". Quanto al regista, il cui nome è poco noto, è svizzero, ha lavorato come attore e realizzato cortometraggi, prima di debuttare nel 2007 alla regia con un film intitolato 13m², su una rapina a un furgone blindato, in cui recita anche accanto a Bérénice Bejo. Ha poi diretto nel 2022 il film scritto e prodotto da Besson, Malediction - La maledizione di Arthur. Quella di Father Joe sarà la sua grande occasione per affermarsi su un palcoscenico internazionale.