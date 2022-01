Kevin Costner torna alla regia e al western con Horizon

News Cinema

19 anni dopo Terra di confine, Kevin Costner torna a dirigere un western, Horizon.

A 67 anni, Kevin Costner è ancora in splendida forma, fisica e professionale, come dimostra il meritato successo della serie Yellowstone, che lo vede protagonista da quattro stagioni. Al western Costner, grande appassionato di cavalli, è da sempre molto legato: Balla coi lupi, la sua prima regia, gli fece vincere l'Oscar, e nel 2003 ne ha diretto un altro, Open Range - Terra di confine, sempre come attore e regista. Adesso la bella notizia è che sta per farne un altro, Horizon.

Horizon, la nuova regia western di Kevin Costner

Le riprese di Horizon inizieranno d'estate, per la precisione il 29 agosto, nello Utah. Si tratta di un progetto che Costner produrrà e che da anni desidera realizzare. La storia coprirà un periodo di 15 anni, a cavallo della Guerra civile, nel momento di massima espansione e colonizzazione del West.

L'espansione americana nel West - ha dichiarato Kevin Costner a Deadline - è stata densa di pericoli e vicende, dagli eventi naturali alle interazioni coi popoli indigeni che vivevano sulla terra, alla determinazione e talvolta spietatezza di coloro che decisero di conquistarla. Horizon racconta la storia di quel viaggio in modo onesto e diretto, evidenziando i punti di vista e le conseguenze delle decisioni di vita o di morte dei personaggi.

Il casting per questa epopea del West si aprirà a febbraio.