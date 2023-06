Kevin Costner alle prese con un divorzio costosissimo

News Cinema

Nella causa di divorzio da Kevin Costner l'ex moglie Christine Baumgartner chiede 248.000 dollari al mese per ogni figlio e molto altro.

Il primo maggio scorso la moglie di Kevin Costner, l'ex stilista di borse Christine Baumgartner, che è stata sposata con lui per quasi vent'anni e che gli ha dato tre figli, ha presentato istanza di divorzio da lui, meno di un mese dopo la separazione, per "inconciliabili divergenze". Ora People, che come tutte le riviste americane ha contatti ovunque, è andata a curiosare nei documenti ufficiali presentati dagli avvocati di lei e ha scoperto che questa separazione costerà all'attore e regista cifre impensabili per qualsiasi normale essere umano.

Kevin Costner e Christine Baumgartner divorzio milionario

Non sappiamo bene cosa sia successo tra i due, se ci sia di mezzo qualche tradimento o cos'altro, fatto sta che Christine Baumgartner sembra determinata ad ottenere il massimo, almeno finanziariamente, dalla fine del suo matrimonio con Kevin Costner. Anche se non chiede gli alimenti per sé, per il mantenimento di ognuno dei suoi 3 figli vuole 248.000 dollari al mese, cifra che è secondo lei "meno dell'ammontare dovuto per mantenere i figli nello stile di vita a cui sono abituati", oltre alle spese totali per la scuola, le attività extracurriculari, sportive e mediche per ciascuno di loro. I figli sono Cayden, che ha 16 anni, Hayes, che ne ha 14 e Grace di 13. Sempre nei documenti presentati nella causa di divorzio, le entrate di Costner nel 2022 sono stimate a 19.517.064 milioni di dollari, di cui le spese per la famiglia ammontavano a 6 milioni e 645.285, escluse le tasse. Il reddito netto della famiglia, detratte spese e tasse, è stato calcolato in 7 milioni e 595.520 dollari. Tra le spese figurano viaggi frequenti ai Caraibi, alle Hawaii, ad Aspen e cene e inviti per amici col catering e gli chef assoldati per l'occasione. Il mantenimento di diverse proprietà immobiliari di rilievo è stimato in 2 milioni di dollari all'anno. Cifre da far impallidire i proprietari di Downton Abbey.

Nei documenti presentati dagli avvocati di Costner, lui sostiene che secondo gli accordi prematrimoniali, Christine aveva 30 giorni di tempo per lasciare la dimora che condivide col protagonista di Yellowstone, il cui valore è stimato interno ai 145 milioni di dollari. Lei, ad ogni modo, si trova ancora nella proprietà. Costner si era offerto di pagare 38.000 dollari al mese per ogni figlio, oltre al totale di "alcune spese relative ai bambini, come le scuole private, i libri, le tasse scolastiche, le uniformi, le gite scolastiche, gli sport, i campeggi e altre attività extracurriculari concordate, l'assicurazione sanitaria e le terapie". Inoltre l'attore acconsentirebbe a pagare 30.000 dollari mensili di affitto a Baumgartner, più 10.000 dollari per il trasloco. Inoltre le dava il permesso di utilizzare lo staff al loro servizio per assisterla in questa circostanza. I documenti dimostrano anche che Kevin Costner ha già dato a Baumgartner 1 milione di dollari, come previsto nell'accordo prematrimoniale. Una fonte ha dichiarato a People che l'attore non aveva intenzione di divorziare (viste le spese, non abbiamo difficoltà a crederci!) e che, se potesse cambiare la situazione, lo farebbe. Ma "Christine era infelice. Mentre voleva che passassero più tempo insieme in famiglia nella loro casa di Santa Barbara, durante le riprese Kevin non si vedeva molto. La sua assenza è stata molto dura per lei. Christine non voleva che si buttasse su un altro progetto. Da un anno lui ha l'ossessione di girare Horizon e lei non ne era felice". Insomma, stando a questo, il motivo del divorzio sarebbe l'assenza di lui dal tetto coniugale. Di certo c'è che Christine ha deciso di fargliela pagare molto cara, considerando che dalla prima moglie, Costner ha altri 4 figli dalla prima, per quanto ormai, si presume, autonomi da lui.