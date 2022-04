Katryn Bigelow dirige per Netflix il film Aurora, dal nuovo romanzo di David Koepp

Kathryn Bigelow, prima donna a vincere l'Oscar per la regia (di The Hurt Locker, nel 2010), è una regista straordinaria che si è cimentata con successo anche nel cinema di genere tradizionalmente riservato agli uomini. Siamo dunque contenti di sapere che a 5 anni di distanza dal civilmente impegnato Detroit, tornerà dietro la macchina da presa per realizzare un film targato Netflix e tratto da "Aurora", romanzo di prossima pubblicazione dello scrittore e sceneggiatore David Koepp.

Katryn Bigelow porterà sullo schermo un romanzo di prossima pubblicazione (il 7 giugno) "Aurora", scritto da David Koepp che oltre a essere un romanziere e regista è sceneggiatore di molti film di successo, tra cui Mission: Impossible e Jurassic Park. Si tratta di un thriller e così Netflix lo ha annunciato su Twitter: "il film segue dei personaggi che devono affrontare il collasso dell'ordine sociale, sullo sfondo di una crisi energetica mondiale catastrofica". Questa la trama del romanzo ambientato ad Aurora, nell'Illinois:

Academy Award winner Kathryn Bigelow is directing a new movie for Netflix!



Aurora — adapted by David Koepp, from his upcoming novel — follows characters who are coping with the collapse of the social order, set against a catastrophic worldwide power crisis. pic.twitter.com/l1fOiuu6Ry