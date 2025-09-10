Kate Bosworh e Justin Long contro i coyote: ecco il trailer di Coyotes

News Cinema

Debutterà a breve al Fantastic Fest questo film sospeso tra (eco) horror e commedia che regala dignità cinematografica a questi canidi lupini del nord America. Ecco il trailer di Coyotes.

C'è lo sfortunato e caparbio coyote di quel capolavoro assoluto che è Wile E. Coyote and the Road Runner, e ci sono i coyote che fissavano Tom Cruise e Jamie Foxx nel bel mezzo delle highway losangeline in Collateral di Michael Mann. Ora, a dare dignità cinematografica a questi animali, canidi lupini del Nord America, arriva un film che è descritto come a cavallo tra horror e commedia e venato di riferimenti ecologisti, una sorta di creature feature dove a minacciare la vita di una famiglia non è solo il grande incendio che l'ha isolata, ma anche un branco di affamatissimi coyote disorientati e fomentati dalle fiamme che hanno devastato il loro habitat: il titolo non poteva essere altro che Coyotes.

Scritto da Tad Daggerhart e Nick Simon, e diretto dal Colin Minihan di che ha diretto film come ESP - Fenomeni paranormali, What Keeps You Alive e Deserto rosso sangue, il film vede protagonisti Kate Bosworth e Justin Long, coppia anche nella vita reale, affiancati da Mila Harris, Katherine McNamara, Brittany Allen e altri ancora.

Coyotes sta per debuttare al Fantastic Fest di Austin che sta per inaugurarsi, e verrà distribuito successivamente nelle sale americane a inizio ottobre. Qui di seguito, il suo trailer ufficiale.



