Karate Kid: Legends, ecco il nuovo trailer ufficiale in italiano del film

Questo nuovo capitolo della serie cinematografica di Karate Kid arriverà in sala il prossimo 5 giugno. Ecco il nuovo trailer ufficiale italiano e la trama di Karate Kid: Legends.

5 giugno, e non 29 maggio come indicato in un primo momento. Uno slittamento di pochi giorni per il debutto nelle sale italiane di un film molto atteso dai fan, Karate Kid: Legends, nuovo film della serie nata negli anni Ottanta che mira a essere l'anello di congiunzione tra quei primi film interpretati da Ralph Macchio e il reboot del 2010 che vedeva la leggenda del cinema di arti marziali Jackie Chan interprere una versione riveduta e corretta del personaggio del maestro Miyagi, ribattezzato Mr. Han. E la curiosità di vedere come questo progetto è stato declinato praticamente è tanta.

Qualche indizio lo possiamo desumere dalla trama ufficiale del film:

Dopo una tragedia familiare, il ragazzo prodigio del kung fu, Li Fong (Ben Wang), è costretto a lasciare la sua casa di Pechino e a trasferirsi a New York con la madre. Li Fong cerca di liberarsi del suo passato e integrarsi con i suoi nuovi compagni di classe. Malgrado non voglia combattere, i guai sembrano raggiungerlo ovunque: infatti, per aiutare un suo nuovo amico in difficoltà, è costretto a partecipare a una gara di karate. Tuttavia, le sue abilità non bastano. A questo punto, l'insegnante di kung fu di Li Fong, Mr. Han (Jackie Chan), chiede aiuto al primo “Karate Kid”, Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Il ragazzo imparerà un nuovo modo di combattere fondendo gli stili dei due maestri in uno solo per la resa dei conti nelle arti marziali.

Questa storia, la storia di Karate Kid: Legends, nasce da una sceneggiatura di Rob Lieber (tra i suoi credits: Peter Rabbit e Piccoli brividi 2), mentre alla regia troviamo Jonathan Entwistle, quello che ha firmato serie molto amate come The End of the F***ing World e I Am Not Okay with This.

Qui di seguito, il nuovo trailer italiano ufficiale del film.

Karate Kid: Legends, il nuovo trailer italiano ufficiale