Karate Kid: Legends, è arrivato il primo trailer del film

Il "nuovo" Miyagi Jackie Chan e il Karate Kid originale, Ralph Macchio, insieme in questo nuovo film che vedremo al cinema dal 29 maggio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Ecco il primo trailer italiano ufficiale di Karate Kid: Legends.

Da una parte abbiamo Ralph Macchio, il Karate Kid originale, quello degli anni Ottanta di recente riapparso nella serie Cobra Kai. Dall'altro una leggenda del cinema di arti marziali come Jackie Chan, che nel reboot nel 2010 aveva interpretato una versione riveduta e corretta del personaggio del maestro Miyagi, ribattezzato con l'occasione Mr. Han.

Teoricamente appartenenti a due mondi narrativi separati, i due attori/personaggi si incontrano in un nuovo film che vedremo al cinema dal prossimo 29 maggio distribuito da Eagle Pictures, e che si intitola Karate Kid: Legends.

Ecco la trama ufficiale del film:

Dopo una tragedia familiare, il ragazzo prodigio del kung fu, Li Fong (Ben Wang), è costretto a lasciare la sua casa di Pechino e a trasferirsi a New York con la madre. Li Fong cerca di liberarsi del suo passato e integrarsi con i suoi nuovi compagni di classe. Malgrado non voglia combattere, i guai sembrano raggiungerlo ovunque: infatti, per aiutare un suo nuovo amico in difficoltà, è costretto a partecipare a una gara di karate. Tuttavia, le sue abilità non bastano. A questo punto, l'insegnante di kung fu di Li Fong, Mr. Han (Jackie Chan), chiede aiuto al primo “Karate Kid”, Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Il ragazzo imparerà un nuovo modo di combattere fondendo gli stili dei due maestri in uno solo per la resa dei conti nelle arti marziali.