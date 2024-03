Kalavrìa: la nostra intervista a Ivan Franek, Ulisse alla ricerca di un'identità in un sud antico come il mito

News Cinema

È stato presentato oggi al Bif&st 2024 il docufilm di Cristina Mantis Kalavrìa, che, attraverso gli occhi di uno straniero senza memoria e con il volto di Ivan Franek, parla di una regione in cui l’antico è palpabile e che si fa metafore dell’accoglienza. Abbiamo intervistato l’attore.

A inaugurare la sezione ItaliaFimFest/Doc del Bari International Film Festival 2024 è un documentario che si muove tra realtà, finzione e mito, e che racconta uno dei tanti Sud del mondo. Come ci rivela il titolo, Kalavrìa è la cronaca di un viaggio fisico e interiore nelle zone più suggestive e legate all’antica mitologia della Calabria, dove un giorno approda un naufrago. L'uomo fa pensare a Ulisse e, non a caso, la tradizione vuole che l’eroe omerico abbia fatto tappa in Calabria prima di rientrare nell'amata Itaca. Quando approda in Calabria, il protagonista del film non ha più memoria e quindi, fra i monti della Sila e negli altri scenari naturali della regione che ha dato i natali a Cassiodoro e Tommaso Campanella, l'uomo si riappropria pian piano della sua identità attraverso gli incontri con altre persone: alcune reali, come l'ultimo brigante rimasto, altre legate alla leggenda, come la maga Circe.

Kalavrìa è diretto da Cristina Mantis, attrice e regista di teatro che predilige la sperimentazione e il cinema indipendente e che ha già firmato diversi documentari. È stata lei a scegliere di mettere al centro del film Ivan Franek, che conosciamo dai tempi di Brucio nel vento di Silvio Soldini e che, nonostante i tanti ruoli da farabutto, è un uomo buono, generoso e disponibile. Lo incontriamo in un giardino fiorito e, banalmente, gli domandiamo prima di tutto cosa lo abbia spinto ad abbracciare il progetto: "Mi piaceva la regista" - ci risponde. "Ci siamo incontrati la prima volta su Skype, dove ho letto alcune cose sul film. Quando ne ho parlato con Cristina, subito mi ha convinto il suo punto di vista, il suo sguardo sulle cose, la maniera in cui sa trasformare l'invisibilità in visibilità. Mi affascina la sua idea che la realtà possa essere vissuta anche nel cuore e nella mente di una persona. Semplificando, potremmo dire che il film parla di accoglienza, però non si risolve solo in questo: è una ricerca interiore, che trae linfa vitale dal paesaggio, dalle persone che si incontrano e che vivono nei luoghi che abbiamo visitato. Ho amato profondamente questo documentario e sono stato felice di ritrovarmi in Calabria, una regione che adoro".

Ti era già capitato di andarci per lavoro?

Avevo girato in quei luoghi sia un film, White Flowers, che una fiction Rai diretta da Andrea Porporati. Quella terra mi ha davvero incantato: così selvaggia e semplice, con la sua splendida natura e il paesaggio che cambia repentinamente, passando dalla montagna al mare e poi di nuovo alla montagna.

Il tuo personaggio compie un doppio viaggio. Invece per Ivan Franek che viaggio è stato Kalavrìa?

Un viaggio perfetto. Cristina sapeva esattamente ciò che stava facendo e per me il film è stato un'improvvisazione costante, perché ogni giorno cambiavamo luogo e per prima cosa incontravo le persone con cui dovevo interagire in una maniera di cui avevo parlato prima con Cristina, però non sapevo cosa avrebbero fatto, cosa mi avrebbero raccontato, cosa avrei potuto dare o prendere, e infatti a volte ho dovuto portarle in una certa direzione per ottenere ciò che Cristina stava cercando, e proprio per questo ho potuto improvvisare. Come attore, trovo l'improvvisazione interessantissima, e in questo caso il mio mestiere è diventato una mia verità umana che dialogava con un'altra verità umana, che era quella di chi mi stava davanti. Abbiamo incontrato personaggi veramente speciali, che Cristina aveva già scelto e contattato, che avevano una grande umanità e con cui non riesci a comunicare davvero se non ti spogli completamente di ciò che ti appartiene. Se non lo fai, non ti lasciano entrare e non c'è dialogo. Ho dovuto spogliarmi della mia anima, prenderla in mano e darla a chi avevo davanti, che ha fatto la stessa cosa con me.

C'è stata una persona che ti ha colpito più delle altre?

Ogni incontro è stato un’'sperienza di apprendimento. Ognuna delle persone che ho conosciuto mi ha dato qualcosa, ad esempio la signora dei gabbiani mi ha trasmesso la sua forza, la sua semplicità, la sua purezza e la sua gentilezza. Lo stesso è accaduto con l'ultimo brigante: ricorderò per sempre i suoi occhi che esprimevano grande generosità e anche un po’ di tristezza,. Poi ricordo gli zingari che mi hanno offerto i loro dolci, che sono i palacincky, che tra l'altro si mangiano anche nella Repubblica Ceca, e ricordo che da piccolo ne andavo matto, e appena li ho visti mi sono messo a cantare perché mi è tornata in mente una canzone di quando ero bambino, e loro hanno cominciato a cantare insieme a me perché erano stati nella Repubblica Ceca. Ho vissuto dei momenti magici. Abbiamo girato tantissimo. Poi, al montaggio, abbiamo fatto molti tagli. Lo ripeto: per me il documentario è stato veramente un viaggio nel mio passato, nel mio presente, forse perfino nel futuro.

Mentre giravate, hai sentito l’ancestralità e la potenza evocativa di luoghi così antichi?

Sì. Ritrovarsi ad esempio sui monti della Sila con l'ultimo brigante, che mi ha portato nella grotta dove ha vissuto per anni, mi ha fatto avvertire fisicamente, passo dopo passo, quello che gli è capitato. L'ho immaginato mentre si rifugiava in montagna per sfuggire alla polizia che lo cercava. Non so come abbia fatto a non essere acciuffato. Sono state veramente due settimane ricchissime. Ogni giorno stavamo sul set dalla mattina alla sera e ci portavamo sempre dietro le valige perché dormivamo sempre in un posto diverso. La Calabria è piena di odori, di sapori, e mi sembra ancora di sentirli.

Sei un artista che ha vissuto in diversi paesi: la Repubblica Ceca, la Francia e l'Italia. C'è una nazione in cui ti senti a casa oppure ti consideri un cittadino del mondo? In questo momento dove vivi?

Vivo in Francia, vivo in Italia, vivo a Praga, lavoro principalmente in questi tre paesi - anche se a volte lavoro altrove - e penso che ognuno di questi posti sia un po’ casa mia. Fino ai 20 anni ho vissuto nella Repubblica Ceca, poi mi sono spostato in Francia e poi ho iniziato a vivere anche in Italia. Si tratta di tre culture che ho conosciuto giorno dopo giorno: mangiando, dormendo e vivendo. Credo di essermi fatto una quarta cultura, che poi è la mia perché è un mix delle altre tre, di cui cerco di prendere il meglio, accettando quello che non è tanto buono, perché non sempre è tutto bellissimo. In ogni modo, della Repubblica Ceca ho solo il passaporto. La mia casa, o meglio l'indirizzo ufficiale, ce l'ho invece in Francia, in Borgogna, ma adesso vivo più che altro a Roma, ho dei figli in Francia e dei figli in Italia, e viaggio continuamente per lavoro e per motivi di famiglia. Mia mamma è a Praga. Non mi faccio domande, l'unica che mi sono posto è: come farò quando morirò? Dove voglio essere messo? Poi ho deciso che le mie ceneri possono essere sparse un po’ nel Moldava, che è il fiume di Praga, un po’ nella Senna a Parigi e un po’ nel Tevere a Roma. Mi sento tranquillo da quando ho preso questa decisione. Ora so dove starò quando non ci sarò più.