Juror No 2: il film di Clint Eastwood è pronto!

La post produzione di Juror No. 2. è terminata, il che significa che non manca poi molto all'uscita in sala dell'ultimo film diretto da Clint Eastwood, un thriller procedurale con protagonista Nicholas Hoult.

Ma siamo proprio sicuri che Juror No. 2. sarà davvero l'ultimo film di Clint Eastwood? Il regista e attore, che ci ha regalato capolavori come Gli spietati e Gran Torino ,ha sì 93 anni quasi 94, ma ha già finito la post produzione della sua nuova fatica e alla Warner Bros. sono tutti contenti di ciò che hanno visto. E però non è arrivata notizia di un'ipotetica data di uscita in sala, il che francamente non ci preoccupa. Con piacere la major si è accaparrata il film, che per un po’ è stato orfano di uno studio. La notizia ci arriva da Variety, che riporta una simpatica e incoraggiante dichiarazione di tale Ana Schrader:

Eastwood è il bisnonno della generazione anziana di registi, ma in Portogallo c'è stato un uomo, Manoel de Oliveira, che ha lavorato fino all’età di 104 anni, quindi Clint deve ancora darsi da fare se vuole raggiungerlo.

Juror No. 2.: cosa sappiamo del presunto ultimo film di Clint Eastwood

Anche noi auguriamo a Clint Eastwood di lavorare per altri 10 anni, ma nel frattempo vogliamo fare un recap su Juror No.2., che appartiene al genere procedurale e vede Nicholas Hoult nei panni di un giurato in un processo per omicidio. Il personaggio si chiama Justin Kemp e, durante il processo, si rende conto di essere lui il responsabile dell'omicidio della vittima, che è stata investita da un'automobile che andava a tutta birra. Sconvolto ma intenzionato a non dire la verità, Kemp farà di tutto per salvare l’imputato.

Nicholas Hoult è alla sua prima collaborazione con Clint Eastwood e in Juror No. 2. ritrova Toni Collette, che nel suo film d'esordio About a Boy interpretava sua madre. Del cast del film fanno parte anche Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Gabriel Basso, Leslie Bibb, J.K. Simmons. La sceneggiatura è stata scritta da Jonathan Abrams. Clint l'ha scelta dopo aver letto decine di copioni e ha avuto parte attiva anche nel casting. Le riprese sono cominciate nell'aprile del 2023 e il film segna l'undicesimo sodalizio del regista, qui anche produttore, con la Warner Bros., per cui lavora in esclusiva dal 2008.

Di Juror No. 2. sappiamo infine che il ruolo del procuratore distrettuale del caso è stato affidato a Toni Collette, mentre Kiefer Sutherland è lo sponsor del protagonista alle riunioni degli Alcolisti Anonimi.