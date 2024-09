Jurassic World: Rebirth, una trama più articolata è trapelata: quali dinosauri vedremo?

News Cinema

Fonti anonime si sono messe al lavoro, com'era prevedibile, per sapere il più possibile di Jurassic World: Rebirth con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, al cinema nel 2025. Quali sarebbero i dinosauri che faranno la loro comparsa nel film? Quale sarà la trama?

Da qualche giorno la rete discute delle prime immagini di Jurassic World: Rebirth, che sarà al cinema nel luglio 2025, interpretato da Scarlett Johannson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, per la regia di Gareth Edwards. Si tratta del nuovo reboot della saga di Jurassic Park: sono state diffuse in quell'occasione le prime foto e una breve sinossi ufficiale. Da alcune "gole profonde" sappiamo oggi, in via non ufficiale, qualcosa in più della trama... e dei dinosauri che i protagonisti incontreranno sulla loro strada. Leggi anche Jurassic World: Rebirth, Scarlett Johansson e Jonathan Bailey nelle prime immagini del film

Jurassic World Rebirth, ancora sulla trama e i dinosauri del reboot

Ci sarà da attendere la prossima estate per vedere Jurassic World: Rebirth di Gareth Edwards, fidandoci dell'entusiasmo che Scarlett Johansson ha espresso con energia nelle settimane passate. La Sci-Fi and Fantasy Gazette ha pubblicato una sinossi un po' più articolata rispetto a quella ufficiale Universal che aveva accompagnato le prime immagini. Pare che il film sarà ambientato cinque anni dopo quello che è accaduto in Jurassic World: Il dominio: ora che l'ambiente si è rivelato ostile ai dinosauri, quelli sopravvissuti si sono isolati nelle zone equatoriali, dove hanno trovato un clima simile a quello nel quale avevano prosperato. Quando si scopre che tre delle razze più grandi dei dinosauri hanno il materiale genetico che potrebbe rappresentare una svolta per la salute umana, l'esperta di operazioni sotto copertura Zora Bennett (Johansson) parte per recuperarlo. Sulla strada però un incidente la pone in contatto con una famiglia di civili che nasconde un "segreto nascosto all'umanità per decenni".

Quali sarebbero dunque questi tre enormi dinosauri, chiave drammatica della nuova storia? Secondo lo scooper MyTimeToShineHello sarebbero Mosasauro, Titanosauro e Quetzalcoatlus, vissuti realmente nel piano Maastrichtiano, il sesto e ultimo del Cretacico Superiore, quindi tra 70,6 e 65,5 milioni di anni fa. Verificheremo se gli scoop troveranno conferme nelle scene del film.