Jurassic World: La Rinascita e quella scena eliminata sui Velociraptor apparsa sul web

Jurassic World: La Rinascita ha sacrificato una scena finale con i Velociraptor, mostrata poi sul web.

Jurassic World: La Rinascita ha eliminato una scena che avrebbe incluso anche i velociraptor. Creature iconiche di questo franchise, avrebbero dato un contributo anche all’ultimo film approdato in sala guidato da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali e Rupert Friend. Eppure quella scena non ha mai raggiunto il montaggio finale, come mostrato via X (precedente Twitter). Ma cosa avrebbe mostrato?



<a href="https://www.comingsoon.it/film/jurassic-world-la-rinascita/66118/video/?vid=47164" title="Jurassic World - La Rinascita: Un Nuovo Trailer Italiano del Film - HD">Jurassic World - La Rinascita: Un Nuovo Trailer Italiano del Film - HD</a>

Jurassic World: La Rinascita non ha incluso una scena con i velociraptor: ecco la scena tagliata

L’ultimo capitolo ambientato nell’universo di Jurassic Park ha fatto a meno di una sequenza con i velociraptor, come mostrato sul web. La scena in questione è quella finale, quando la famiglia Delgado cerca di raggiungere il resto del gruppo per tornare a casa e, proprio nel punto di ritrovo, vengono sorpresi da un’orribile creatura mutante. Il Distortus Rex e un branco di Mutadon affamati sono sulle loro tracce e prendono di mira la struttura, cercando di cibarsi. La squadra di spedizione che ha raggiunto l’isola con l’obiettivo di recuperare il DNA di tre specie di dinosauri tenta di aiutare la famiglia in ogni modo e di scappare il più in fretta possibile dall’isola, ma numerosi ostacoli rallenteranno la loro ultima missione di sopravvivenza. Quella scena avrebbe potuto coinvolgere anche dei velociraptor, ma è stata eliminata.

Le creature in questione avrebbero sorpreso la famiglia Delgado faccia a faccia presso la struttura di InGen, richiamando così i precedenti film del franchise (sono apparsi per la prima volta in Jurassic Park nel 1993). Tuttavia quella scena non ha raggiunto il montaggio finale. I velociraptor sono apparsi brevemente in Jurassic World: La Rinascita, mostrati appena durante una pausa di Xavier, che si allontana nel bosco. Il velociraptor non ha avuto modo di attaccarlo, poiché preda a sua volta di un Mutadon che l’ha portato via.



