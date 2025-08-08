TGCom24
Home | Cinema | News | Jurassic World: La Rinascita e quella scena eliminata sui Velociraptor apparsa sul web
Schede di riferimento
Jurassic World - La Rinascita
Anno: 2025
3,9
Jurassic World - La Rinascita
News Cinema

Jurassic World: La Rinascita e quella scena eliminata sui Velociraptor apparsa sul web

Cristina Migliaccio

Jurassic World: La Rinascita ha sacrificato una scena finale con i Velociraptor, mostrata poi sul web.

Jurassic World: La Rinascita e quella scena eliminata sui Velociraptor apparsa sul web

Jurassic World: La Rinascita ha eliminato una scena che avrebbe incluso anche i velociraptor. Creature iconiche di questo franchise, avrebbero dato un contributo anche all’ultimo film approdato in sala guidato da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali e Rupert Friend. Eppure quella scena non ha mai raggiunto il montaggio finale, come mostrato via X (precedente Twitter). Ma cosa avrebbe mostrato?

Jurassic World: La Rinascita non ha incluso una scena con i velociraptor: ecco la scena tagliata

L’ultimo capitolo ambientato nell’universo di Jurassic Park ha fatto a meno di una sequenza con i velociraptor, come mostrato sul web. La scena in questione è quella finale, quando la famiglia Delgado cerca di raggiungere il resto del gruppo per tornare a casa e, proprio nel punto di ritrovo, vengono sorpresi da un’orribile creatura mutante. Il Distortus Rex e un branco di Mutadon affamati sono sulle loro tracce e prendono di mira la struttura, cercando di cibarsi. La squadra di spedizione che ha raggiunto l’isola con l’obiettivo di recuperare il DNA di tre specie di dinosauri tenta di aiutare la famiglia in ogni modo e di scappare il più in fretta possibile dall’isola, ma numerosi ostacoli rallenteranno la loro ultima missione di sopravvivenza. Quella scena avrebbe potuto coinvolgere anche dei velociraptor, ma è stata eliminata.

Le creature in questione avrebbero sorpreso la famiglia Delgado faccia a faccia presso la struttura di InGen, richiamando così i precedenti film del franchise (sono apparsi per la prima volta in Jurassic Park nel 1993). Tuttavia quella scena non ha raggiunto il montaggio finale. I velociraptor sono apparsi brevemente in Jurassic World: La Rinascita, mostrati appena durante una pausa di Xavier, che si allontana nel bosco. Il velociraptor non ha avuto modo di attaccarlo, poiché preda a sua volta di un Mutadon che l’ha portato via.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Jurassic World - La Rinascita
Anno: 2025
3,9
Jurassic World - La Rinascita
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Highlander, Dave Bautista in trattative per interpretare l'antagonista di Henry Cavill
news Cinema Highlander, Dave Bautista in trattative per interpretare l'antagonista di Henry Cavill
Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 8 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 8 Agosto, in prima serata
La riunione di condominio: il trailer della commedia satirica spagnola dall'11 settembre al cinema
news Cinema La riunione di condominio: il trailer della commedia satirica spagnola dall'11 settembre al cinema
George Clooney elogia Adam Sandler dopo aver lavorato insieme per la prima volta: "Non è solo un bravo comico"
news Cinema George Clooney elogia Adam Sandler dopo aver lavorato insieme per la prima volta: "Non è solo un bravo comico"
Un film fatto per Bene: il trailer del "quasi film" di Franco Maresco in concorso a Venezia e al cinema dal 5 settembre
news Cinema Un film fatto per Bene: il trailer del "quasi film" di Franco Maresco in concorso a Venezia e al cinema dal 5 settembre
Spider-Man: Brand New Day, le nuove foto dal set confermano il ritorno di Zendaya
news Cinema Spider-Man: Brand New Day, le nuove foto dal set confermano il ritorno di Zendaya
Il mio anno a Oxford, il finale del film è diverso dal romanzo: perché?
news Cinema Il mio anno a Oxford, il finale del film è diverso dal romanzo: perché?
Avengers Doomsday, James Marsden è di nuovo Cyclops: "Un piccolo ritorno a casa, me lo chiedevano da vent'anni"
news Cinema Avengers Doomsday, James Marsden è di nuovo Cyclops: "Un piccolo ritorno a casa, me lo chiedevano da vent'anni"
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
6 Bullets
Zucchero, miele e peperoncino
Bad Moms - mamme molto cattive
Innamorati cronici
Saturno contro
The Tourist
Mal di pietre
North Country - Storia di Josey
The Host
L'Altro Volto della Speranza
Viaggi di nozze
Asterix e il Regno degli Dei
Film stasera in TV