Jurassic World: La Rinascita, è arrivato un nuovo trailer italiano ufficiale!

Il 2 luglio sarà nei nostri cinema Jurassic World: La Rinascita con Scarlett Johansson. Prepariamoci a dovere con un nuovo trailer italiano del film diretto da Gareth Edwards.

Il 2 luglio si torna tra i dinosauri con Jurassic World: La rinascita, il soft reboot diretto da Gareth Edwards e interpretato da Scarlett Joahnsson mai così muscolare e dinamica: possiamo mostrarvi il nuovo trailer ufficiale in italiano, dove passiamo in rassegna le "due dozzine" di specie sopravvissute nell'isola abbandonata... che i nostri eroi dovranno visitare per recuperare un importante campione genetico, cercando di tornare a casa per terminare con successo la missione e per raccontarlo. Per terra o per mare, sarà difficile evitare i contatti più pericolosi con le enormi creature...



Jurassic World: La rinascita, la ripartenza di Jurassic Park con Scarlett Johansson

Nella storia di Jurassic World: La rinascita, Zora Bennett (Scarlett Johansson) è un'esperta di operazioni segrete militari, parte di una squadra specializzata in missione su un'isola equatoriale, uno dei pochi ecosistemi in cui i dinosauri sono riusciti a sopravvivere. Lo scopo è recuperare del prezioso materiale genetico, dagli animali più grandi esistenti. Un incontro movimentato in mare costringe il team a rimanere sull'isola, dove s'imbattono in una famiglia nelle loro stesse condizioni, lì per una spedizione in barca. Mentre Zora e i suoi tentano di portare a termine l'impresa, scoprono un inquietante segreto tenuto nascosto per decenni.

Del cast di Jurassic World: La rinascita fanno parte anche Mahershala Ali (Duncan Kincaid, leader della squadra), Jonathan Bailey (il paleontologo Henry Loomis), Rupert Friend (Martin Krebs, rappresentante di Big Pharma) e Manuel Garcia-Rulfo (Reuben Delgado, il padre di famiglia). La sceneggiatura del lungometraggio è a cura addirittura di David Koepp, che trent'anni fa tenne a battesimo la saga per Steven Spielberg, adattando Michael Crichton per i primi due capitoli, Jurassic Park (1993) e Il mondo perduto - Jurassic Park (1997).

Questo film arriva a tre anni di distanza dal gran finale congiunto delle precedenti due trilogie, confluite in Jurassic World - Il dominio di Colin Trevorrow, con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt e Bryce Dallas-Howard, un incasso mondiale da 1 miliardo di dollari (fonte Boxofficemojo): i dinosauri possono pure essersi estinti, ma questa saga è viva e vegeta! Leggi anche Jurassic World, il regista affronta il futuro del franchise dopo La Rinascita: "È come una tela bianca"