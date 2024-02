Jurassic World 4 perde il regista David Leitch: i tempi si allungano?

News Cinema

Non sono andate a buon fine le trattative tra la Universal e il regista David Leitch per Jurassic World 4. Cosa succede ora?

Sono durate poco le trattative tra la Universal e il regista David Leitch, che sembrava interessato a dirigere il quarto Jurassic World. Gli accordi non sono andati a buon fine e il film è ancora senza regia, il che potrebbe far slittare la data di uscita del 2 luglio 2025 (consideriamo che la post-produzione è lunghissima con questo genere di pellicole), a meno di non trovare velocemente un rimpiazzo.

David Leitch non dirigerà Jurassic World 4

Dopo appena una settimana di incontri, dunque, David Leitch ha deciso di non impegnarsi a dirigere Jurassic World 4, per divergenze sul progetto, anche se l'addio, sostengono i diretti interessati, è stato amichevole. Il nuovo film è scritto da David Koepp, autore dei primi due Jurassic Park diretti da Steven Spielberg. L'idea alla base della sceneggiatura è quella di una (sic) "nuova era giurassica", il che significa che Chris Pratt e Bryce Dallas Howard non torneranno in questo nuovo capitolo. Il franchise consta finora di 6 titoli e ha incassato nel mondo oltre 6 miliardi di dollari. Dunque è solo logico che la Universal voglia monetizzarci ancora. Aspettiamo dunque un nuovo papabile nome per la regia.