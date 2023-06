Jurassic Park, cominciano le celebrazioni per i 30 anni dell'amatissimo film di Steven Spielberg

News Cinema

Per i 30 anni di Jurassic Park la Universal prevede svariate iniziative, gadget e nuove edizioni per celebrare degnamente uno dei film più amati di Steven Spielberg, tratto dal romanzo di Michael Crichton.

Jurassic Park rappresenta uno dei più grandi film della storia del cinema: un’avventura ricca di azione che contrappone l'uomo ai predatori preistorici nella battaglia finale per la sopravvivenza. Caratterizzato da immagini visivamente sbalorditive ed effetti visivi rivoluzionari (vincitori dell'Oscar), dalla straordinaria regia di Steven Spielberg che è stata definita il "trionfo dell’arte degli effetti speciali" (Roger Ebert, Chicago Sun-Times), questo film epico è pura magia cinematografica nel raccontare un processo iniziato 65 milioni di anni.

Il capostipite di una franchise di grandissimo successo, che si è arrichita negli anni con la trilogia campione di incassi di Jurassic World, con serie TV, videogames, contenuti digitali e merchandising. In occasione del 30° anniversario dell’uscita cinematografica del film, Universal ha organizzato nel mese di giugno una vasta serie di attività che hanno coinvolto tante diverse realtà per celebrare il mito di Jurassic Park.





Le iniziative per i 30 anni del mitico Jurassic Park

Jurassic Street Art. A febbraio è stato lanciato un sondaggio, promosso sulle pagine ufficiali di Jurassic Park e di Universal Pictures Italia in cui è stato chiesto agli utenti di votare il dinosauro preferito dal pubblico italiano. Il dinosauro risultato vincitore è stato il T-Rex. Nel mese di giugno il T-Rex è stato oggetto di un’opera d’arte realizzata in una maniera mai vista prima dall’artista Kaneda, fotografo, graphic designer e illustratore torinese la cui specialità risiede nell’arte vettoriale e nella tecnica mista attraverso frammenti di colori scintillanti. L’opera di Kaneda ha preso vita a Milano attraverso una serie di installazioni realizzate in diversi punti della città. Sono state previste 30 diverse location sul territorio milanese in cui è stata riprodotta una versione stencil con un QR code che rimandava a un sito dedicato per scoprire tutte le fasi dei festeggiamenti del 30esimo anniversario di Jurassic Park.

Live Orchestra. Il primo imperdibile appuntamento si è tenuto nelle date del 31 maggio e del 1° giugno: presso l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo si è potuto sperimentare e rivivere Jurassic Park come mai prima d’ora: il film è stato proiettato in HD con un’intera orchestra sinfonica che ha eseguito dal vivo l’iconica colonna sonora di John Williams. Il film è stato proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Nuovi set LEGO. Dal 1° giugno sono inoltre disponibili cinque nuovi set LEGO, disponibili per l’acquisto su LEGO.com, nei LEGO Store, Toys Center e Fao Schwarz. Si tratta di LEGO Jurassic Park - La fuga del Velociraptor (76957), LEGO Jurassic Park - L’agguato del Dilofosauro (76958), LEGO Jurassic Park - La ricerca del Triceratopo (76959), LEGO Jurassic Park - La scoperta del Brachiosauro (76960), LEGO Jurassic Park - Centro visitatori: l’attacco del T.Rex e del Raptor (76961). Sempre in collaborazione con LEGO Italia, Universal ha fatto realizzare un T-Rex celebrativo del 30° anniversario, alto oltre 2 metri.





Nuova linea di giocattoli Mattel. Anche Mattel ha lanciato attraverso il canale YouTube dedicato a Jurassic World, e ora celebrativo dell’anniversario, l’arrivo di una linea di prodotti celebrativi del 30° compleanno di Jurassic Park, concentrandosi sulle action figure più celebri degli anni 90, complete di dinosauri, accessori e altro ancora. La figure che rappresenta il Dr. Alan Grant (interpretato da Sam Neill) completa di accessori per la cattura dei dinosauri e, naturalmente, dei dinosauri stessi sarà disponibile in esclusiva da Toys Center e Fao Schwarz.

Nuovi episodi della serie BOING. Anche Boing (canale 40 del DTT) partecipa alle celebrazioni del 30° anniversario di Jurassic Park, presentando in esclusiva Prima TV free i nuovissimi episodi della serie animata Jurassic World - Nuove avventure. L’appuntamento è a partire dal 5 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 16.00.

Jurassic Experience presso FAO Schwarz. Il 3 giugno, presso il centralissimo punto vendita Fao Schwarz (via Orefici 15, a pochi passi dal Duomo di Milano) è stata creata un’esperienza unica! Si è potuto interagire con un ranger del Jurassic Park e il suo baby Blue scattando una foto ricordo con un digital selfie mirror ispirato al parco più famoso del cinema.

Jurassic Park - Ultra HD 4K + Blu-ray, Universal Essential Collection. In occasione del 30esimo anniversario di Jurassic Park è stata realizzata una edizione speciale della Essential Collection che sarà disponibile dal 22 giugno e che comprende: steelbook Ultra HD 4K + Blu-ray; libretto di 44 pagine con curiosità dal dietro le quinte, storyboard, creatività originali, trivia e molto altro; replica di un fotogramma da una scena iconica del film; 4 cartoline illustrate; certificato di autenticità; contenuti inediti con dietro le quinte.

Primark. Ai festeggiamenti si unisce anche Primark con una nuova collezione dedicata ai piccoli esploratori fan della franchise. Una linea dedicata ai bambini dai 2 ai 15 anni, che include abbigliamento, calzature ed accessori. Per gli esploratori di domani!