John Wick 2: ecco il trailer italiano ufficiale

Il 16 marzo prossimo Keanu Reeves torna nei cinema italiani nei panni dell'implacabile sicario John Wick.

In John Wick - Capitolo 2, diretto nuovamente da Chad Stahelski, Wick, che aveva scelto di ritirarsi dalle scene criminali, è costretto a tornare alla vecchia vita da un ex socio, che complotta di prendere il controllo di un'oscura corporazione di assassini.

Costretto ad assecondarlo, a causa di un patto di sangue, John si reca a Roma, dove combatte contro alcuni dei killer mondiali più letali.



Oltra al protagonista Keanu Reeves, nel cat del film troviamo Riccardo Scamarcio, Laurence Fishburne, Common, Ruby Rose, Ian McShane e Claudia Gerini.



Ecco il trailer ufficiale in italiano: