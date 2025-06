John Cena vuole fare un film horror: "Sono disponibile, chiamatemi"

News Cinema

John Cena ha recitato in numerosi film finora, ma un'esperienza mancherebbe all'appello e non vede l'ora di colmare quella lacuna.

John Cena non ha iniziato come attore. La sua carriera è partita dapprima nella WWE con wrestler, ma si è poi andata sempre più affinando nel mondo dello spettacolo trasformandosi. Oggi, infatti, John Cena è un nome molto gettonato in quel di Hollywood coinvolto in numerosi film di successo Come la saga di Fast & Furious, Argylle – La super spia, Jackpot – Se vinci ti uccido ed è protagonista di Peacemaker. Finora ha sperimentato numerosi generi, ma uno manca all’appello e desidera assolutamente colmare questo vuoto.

John Cena desidera recitare in un film horror

John Cena vorrebbe recitare molto presto in un film horror. Seppur noto per i suoi ruoli d’azione e comici, ha confessato che gli piacerebbe recitare in un film horror e poco importa se si tratti della vittima o del carnefice. Attualmente impegnato con la realizzazione della seconda stagione di Peacemaker per l’universo DC, è apparso ad un panel del Fan Expo di Philadelphia e un fan gli ha chiesto: “Se dovessi recitare in un film horror, vorresti essere il cattivo o un cittadino che viene ucciso”. La sua risposta in un primo momento è stata semplicemente questa: “Sì”. Ma, rendendosi conto di non aver risposto affatto alla domanda in questione, ha aggiunto: “La mia risposta è sì, perché non ho mai recitato in un film horror quindi mi piacerebbe farlo. Chiunque stia ascoltando, sappiate che sono disponibile, chiamatemi”.

Non sarebbe il primo wrestler, del resto, a recitare in un film horror: a precederlo ci hanno pensato Tor Johnson, Roddy Piper, Jesse Ventura, Bill Goldberg, CM Punk. Per questo motivo, la candidatura spontanea di John Cena potrebbe andare a buon fine: tutto dipenderà dal progetto in questione. Ma chi potrebbe interpretare? Vittima o carnefice?