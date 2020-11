Joaquin Phoenix nel nuovo horror di Ari Aster Beau is Afraid

News Cinema

Joaquin Phoenix è in trattative per interpretare il nuovo horror dell'autore di Hereditary e Midsommar, Ari Aster, intitolato Beau is Afraid.

Dopo aver ottenuto il suo primo, meritatissimo Oscar grazie a Joker, Joaquin Phoenix si è goduto la vita privata e la paternità, assieme alla compagna Rooney Mara. Discretamente come al solito, visto che l'attore è tutt'altro che un divo nei comportamenti. Adesso torniamo a parlare di lui per la vita professionale. Discussing Film riporta che Phoenix è in trattative per il nuovo horror dell'autore di Hereditary e Midsommar, Ari Aster, intitolato Beau is Afraid.

Joaquin Phoenix non ha mai snobbato il cinema di genere e ama lavorare con autori emergenti, per cui la sua scelta, per quanto sulla carta bizzarra, non dovrebbe sorprendere. Ma chi è il Beau del titolo, che l'attore dovrebbe interpretare?

È un uomo estremamente ansioso che ha ha una relazione tormentata con la madre autoritaria, a causa dell'assenza di un padre che non ha mai conosciuto. In circostanze misteriose, Beau scopre che la madre è morta e quando torna a casa fa un'allarmante scoperta sul suo passato. Durante il suo viaggio, si trova ad affrontare varie e folli minacce soprannaturali.

Detta così, è la tipica storia di Ari Aster, incentrata su rapporti personali disfunzionali e per dirla tutta, la scelta di Joaquin Phoenix per fargli interpretare un altro personaggio nevrotico ci sembra rientrare in quello che gli americani chiamano "typecasting". Non c'è dubbio che l'interpretazione di Arthur Dent in Joker lo renda il candidato ideale per un ruolo del genere, ma... ancora? Ad ogni modo staremo a vedere, visto che Aster è ancora alle prese con la sceneggiatura. Chissà che Beau is Afraid non sia quella di cui aveva parlato il regista come di una "commedia da incubo". Aspettiamo le conferme ufficiali.

